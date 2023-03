A Nefela április 15-én kezdi a jégeső-elhárítási idényt, amely szeptember 30-ig tart. A szervezet a dél-dunántúli térségben összesen 196 generátort működtet.

Somogyban 63 talajgenerátort, ebből négy automatát üzemeltetnek a hamarosan hivatalosan is elkezdődő 33. szezonban. A rendszer 1991 óta működik. Télen és tavasszal nemcsak a berendezések javítását, karbantartását végezték el, hanem a kezelők felkészítéséről, illetve az újak betanításáról is gondoskodtak. A készülékeket ezekben a napokban szállítják a szolgálati helyükre.

Huszár István, a Nefela Dél-Magyarországi Jégeső-elhárítási egyesülés igazgatója lapunknak azt mondta: Somogyban, továbbá Baranyán kívül Tolnában dolgoznak, s emellett Fejér és Bács-Kiskun egyes területein is ellátják a munkát.

Térségünkben tavaly 64 napon volt beavatkozás, s átlag 238 órát működtek a berendezések. A szakember szerint a jégeső-elhárítási rendszer alkalmazásával évente több milliárd forint veszteséget lehet megtakarítani, s mintegy 70 százalékkal csökkenthető a jégkár. Azonban előfordulhatnak olyan időjárási helyzetek, amikor semmilyen módszerrel nem védhető ki a jégverés.