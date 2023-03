Március 15-én változik a vonatok és a buszok közlekedési rendje is. Szerdán ünnepi menetrend szerint közlekednek a vonatok, előtte és utána munkanapi menetrend érvényes.

A kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity (IC) vonatokhoz a lehetőségekhez képest egy-két kocsival többet kapcsolnak a helyjegyek elővételi vásárlásától függően többek közt a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, illetve a főváros és Keszthely közötti Balaton IC vonatokhoz, s a Budapest–Tapolca vonalon közlekedő egy-egy sebesvonathoz is. A MÁV tájékoztatása szerint a helyjegyek elővételi vásárlásától függően további többletkocsikkal készül a vasúttársaság. A gyermekek, a családosok, a tanulók, a diák- és a felnőtt csoportok, a nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.

– A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt március 14-én 10 órától 15-én éjfélig vehetik igénybe – derült ki a vasúttársaság hét eleji tájékoztatójából.

– Vasúti jegyváltáshoz az utasok ötszázalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat és tízszázalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást az Elvirán vagy az MÁV applikációban is.

A Volánbusz járatai március 15-én, szerdán a munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint közlekednek. A nemzeti ünnep előtti és utáni napokon, március 14-és 16-án a munkanapra, tanítási napra meghirdetett menetrend lesz érvényben. Azt is közölték: egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek.



Fotó: L. R.