Magyarország házi kedvenc szaporításban sajnos még mindig élen jár, ezzel megoldhatatlan feladat folyamot adva a civil állatvédőknek. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője elmondta, hogy Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van, ez is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma nem csökken. A felelőtlen állapotoknak, a gazdátlan kutya, cica egyedszámának csökkentésére ivartalanítással van esély. Az állatvédő kiemelte, hogy "annak a kóbor állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik" - mindez felelős gazdikkal, megelőzéssel alakítható ki.



Tippek a felelős állattartáshoz ivarzási időszakra:

- figyeljünk állatainkra, hiszen az állat önálló életre képtelen, a gazda feladata a háziállat megóvása,

- az állatok szaporodási időszakában fokozottan vigyázzunk, hogy az állatunk ne szökjön el,

- kerítésen - kapun keresztül is megtörténhet az állatok párzása, így az udvari zártság nem biztonságos,

- házi kedvencünket tüzelés / ivarzás idején alatt ne engedjük ellentétes nemű társaihoz,

- állatunkat lazább tartás esetén lássuk el fogamzásgátló szerekkel,

- végleges biztonságot állatuk ivartalanításával érhetünk el.



Van sok ingyen kutya, és ingyen macska

Magyarországon bárki bármikor hozzá tud jutni a túlszaporítások következtében házi kedvenchez. Kutya, cica, és más állat ingyenesen elérhető, ami aggasztó. Seres Zoltán az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője kiemelte, hogy házi kedvencet az állat egész életére választ a felelős tartó. Sajnos sok helyen nincs meg a szükséges tartási hely, anyagi fedezet, és megfelelő mennyiségű szabadidő a tartáshoz, így sok esetben az állatot megunják, utcára teszik, szélnek eresztik. Hiába a sok szigorú állatvédelmi törvény, ez sok embert nem riaszt vissza az állatkínzástól - fogalmaz. Nincs annyi állatmenhely és állatvédő, akik minden bajnál megoldást, állatvédelmi segítséget tudnának nyújtani, ezért is fontos az állatvédelmi megelőzés, és a felelős házi kedvenc tartás.