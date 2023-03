A március hatodikai Energiatakarékossági Világnap üzenete ma talán még aktuálisabb, mint az elmúlt években, hiszen a környezettudatosság mellett a magas energiaárak miatt is egyre többen igyekeznek spórolni a fűtéssel és az árammal is. Az egyik vezető elektronikai eszközt gyártó cég szakértői praktikus tippeket gyűjtöttek, amelyekkel energiatudatosabban használhatjuk háztartási készülékeinket.

Tudatos készülékválaszás és használat

Otthon használt készülékeink tudatos kiválasztása az egyik legfontosabb lépés, amit az energiatakarékosság érdekében tehetünk: például egy energiahatékony kombinált hűtőszekrénnyel és mosógéppel jelentősen csökkenthetjük háztartásunk energiafelhasználását. A környezettudatos tévézés kevésbé ismert, és bár egy átlagos, 55 hüvelykes képátlójú, G energiaosztályba sorolt tévé - energiacímke szerinti – 100 kWh éves áramfogyasztása kevésbé jelentős egy háztartás teljes áramfogyasztásához képest, a „sok kicsi sokra megy” elv alapján itt is tudunk takarékoskodni az energiával. Ha készülékválasztás előtt állunk, érdemes figyelni és mérlegelni az energiacímkén lévő értékeket is, hiszen egyes modellek fogyasztása akár az átlagos érték dupláját is elérheti.

Az energiahatékonyság javítható

A hűtő elhelyezésénél figyeljünk oda, hogy ne helyezzük sem sugárzó hőforrás – például radiátor – közelébe vagy olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás érheti, ettől ugyanis rövidülhet a készülék élettartama és a fogyasztás is jelentős mértékben megnőhet. A készülék hátulján lévő kondenzátorrács jó szellőzést igényel, ezért minimum 5 cm-re helyezzük el a faltól, félévente pedig portalanítsuk a rácsot. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó.

A modern tévékészülékek rendszerén belül gyakran választható energiatakarékos beállítás, eco üzemmód, amit érdemes legalább az esti tévézésnél aktiválni. A fogyasztásunkat azzal is tudatosabbá tehetjük, ha kerüljük az úgynevezett „háttértévézést”, vagyis hogy úgy menjen a műsor a készülékünkön, hogy nem is figyelünk rá.

Az energiatakarékossághoz tartozik a tudatos vízfelhasználás, a pazarlás elkerülése is. Gyakori tévhit, hogy a mosogatógépek túl sok vizet használnak el - ezek a készülékek azonban egy ciklus során körülbelül 11-14 liter vizet fogyasztanak, takarékos üzemmódban pedig akár 9 literre is csökkenthető ez a mennyiség. Ezzel szemben kézi mosogatás esetében, ha csak 3 percig folyatjuk a vizet, már elérjük a 9 litert. A mosogatógéppel ráadásul sokkal higiénikusabb eredményt érhetünk el, hiszen ezek a készülékek akár 60-65 fokos vízhőmérséklettel is üzemelhetnek, míg egy kézi mosogatást problémás lenne ilyen forró vízzel biztonságosan megoldani.

A fűtés lekapcsolásával csökkenthető az energiafogyasztás, viszont lényeges, hogy a milyen esetekben, hány fokkal tekerjük lejjebb a hőmérsékletszabályzót. Akkor járunk a legjobban, ha a távollét hosszától függően, kisebb-nagyobb mértékben mérsékeljük a beltéri hőmérsékletet, így ugyanis nem hűl ki annyira a lakás, hogy azután túl sok energiába kerüljön az újbóli felfűtése. Ha csak munkába megyünk, 2-3 fokkal érdemes csökkenteni a beltéri hőmérsékletet, ha pedig hosszabb időre elutazunk, ajánlott temperáló fűtést alkalmaznunk annak érdekében, hogy elkerüljük a nem kívánatos páralecsapódásokat vagy elfagyásokat.