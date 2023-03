– Mindkét elismerés nagy örömet okozott számomra, különösen ez utóbbi marad örökké emlékezetes már csak az átadás körülményei miatt is – vallotta meg az elnök. Hogy nem érdemtelenül kapta a díjakat, azt az elmúlt két évtized eseményei, az általa szervezett sok-sok színvonalas program is igazolja.

Varga Józsefné, vagy ahogy a környezetében mindenki ismeri, Rózsika azon kevesek egyike, aki már jóval a nyugdíjazása előtt szépkorúakkal foglalkozott. Kedves, megnyerő egyénisége, nagyfokú empátiája és segítőkészsége révén az idősebbek hamar elfogadták vezetőjüknek, közülük többekkel az évek során baráti közelségbe is került. Mindennek a magyarázata Varga Józsefné életútjában rejlik. Kaposfüreden született és a mai napig ott is él, munkaviszonyát ugyanakkor mindvégig a vármegyeközpontban töltötte.

Lakóhelye az 1970-ig önálló község volt, a falusi hangulat, az élénk kulturális élet és az ott élő emberek összetartása mély nyomot hagyott benne.

– Nagyon szép gyermekkorom is volt, testvérem nem lévén a felmenőim engem halmoztak el szeretetükkel. Mivel a szüleim dolgoztak, az anyai nagyanyám vigyázott rám, akit rajongásig szerettem. Mivel óvodába sem jártam, iskoláskoromig ő vigyázott rám. Balesetéből adódóan akkor már nem látott, emiatt kézzel tapogatta ki még a ruháimat is, ennek ellenére szinte mindent együtt csináltunk, még a munkából hazatérő szüleimnek is mi főztünk – emlékezett Varga Józsefné. – Végtelenül türelmes és megértő volt, az empátiája és figyelmessége követendő példa volt számomra, de rajta keresztül az idősek iránti mély tisztelet is belém ivódott.

Elmondása szerint nagyon szerette a kisebbeket is, iskolásként gyakran segített a gyengébb tanulóknak, emiatt sokáig pedagógus akart lenni. Végül a fodrászat vonzóbbnak bizonyult, ezért az általános iskola elvégzése után kitanulta a mesterséget és vállalkozóként tíz éven keresztül ebben a szakmában dolgozott. Később a közgazdasági szakközépiskolát is elvégezte, majd abbahagyva a fodrászkodást több munkakörben kipróbálta magát. – A munkáimból kifolyólag nagyon sok emberrel kerültem kapcsolatba, különösen a fodrászatban eltöltött egy évtized alatt ismertem meg nem kevés emberi sorsot – vallotta. A 2011-es nyugdíjazását követően több ideje maradt az idősek szabadidős programjainak szervezésére, és ez idő tájt kezdett a desedai szövetség megszervezéséhez is, amely végül tizennégy nyugdíjas-közösség összefogásával jött létre.

Örökölte a zene iránti rajongását

Irányításával az évek során rengeteg emlékezetes rendezvényre, nyugdíjas-találkozóra, vetélkedőre és kirándulásra került sor, amelyek megszervezésében és lebonyolításában a hozzá legközelebb állók mellett a férje is nagy segítségére volt. Mindemellett nagyon szeret énekelni, már iskolásként énekkaros volt, és ma is oszlopos tagja a füredi egyesület kórusának is. – Volt kitől örökölnöm a zene és az ének szeretetét, édesapám ugyanis több hangszeren játszott, prímásként pedig rendszeresen muzsikált a lakodalmakban. Nagy zenerajongó a férjem is, a rendezvényeink többségén napjainkban is ő szolgáltatja a zenét – árulta el az elnök.