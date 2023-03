– Felhős, hideg az időjárás, de szerencsére nem esik az eső – mondta Tamási Ádám főhadnagy, megyei hadisírgondozó szaktiszt. – Az öt honvéden kívül négy kadét jött el, s diákok ügyesen dolgoznak. Hétfőn a mesztegnyői temetőben kezdtük a munkát, ahol többek közt Szita Márton 1848-49-es hősi halott síremlékét tisztítottuk meg.

A csapat újrafestette a sírfeliratot, nemzeti színű szalagot helyezett és gyertyát is gyújtottak. Mesztegnyőn összesen nyolc sírt és a temetőben található hősi emlékművet is felújították. Kedden a kaposvári Nyugati temetőben folytatódik a munka, Dobosy Sándor 1848-1849-es honvéd őrmester sírjának csiszolása is feladatot ad a csoportnak. S aznap a jutai önkormányzati temetőbe is ellátogatnak, ahol Nagy István 1848-49-es hősi halott síremlékét tisztítják meg. Tervek szerint a csoport szerdán a Keleti temetőt is felkeresik, s Gáspár Menyhért 1848-49-es honvéd főhadnagy valamint Csenteri István honvéd sírját teszik rendbe. Tamási Ádám azt mondta: a munkát befolyásolhatják az időjárási körülmények, így ha nem végeznek, akkor jövő héten folytatják a feladatot.

– Iskolánkban négy éve van kadétképzés – mondta Takács Szilvia, a KSZC Eötvös Loránd műszaki technikum igazgatója. – A hazafias nevelésen kívül fontos, hogy a fiatalok tisztelegjenek az elődök, példaképek munkássága előtt, s a programban kapcsolódó diákok egyúttal az 50 órás közösségi szolgálatot is teljesítik. Intézményünkben jelenleg összesen 112 kadét tanul.