– Ez a páncélsisak sok mindent kibírhatott – ámuldozott egy látogató még a megnyitó előtt. Helyi és környékbeli vendégek vettek részt a kiállításon, ahol Fekete Benjámin komlói páncélkovács tartott előadást és fegyverismertetőt. A 32 éves fiatalembert gyermekkorától érdekli a történelem, különösen a 14–15. század. Öreglakon nőtt fel, a kaposvári Zichy Mihály iparművészeti középiskolában tanult, s 2022 áprilisa óta a visegrádi Szent György Lovagrend lovagja. Tíz éve alapította a történelmi hagyományőrző egyesületet, a Compagnie de Noir-t. Fekete Benjámin többek közt a Bascinet sisakot és 14. századi teljes páncélzatot készítette. – A hosszú kardon kívül egykezes kard is látható a tárlaton – mondta Fekete Benjámin. – A csatabárd mellett 14. és 15. századi sisakot is bemutattunk, s a csatákban komoly védelmet nyújthatott a páncélkesztyű és sodronying is. Egy teljes páncélzat súlya akár 45–50 kiló is lehetett. Igyekeztem minél több olyan korabeli fegyvert és felszerelést elhozni, melynek segítségével a közönség bepillantást nyerhet a korszakba.

Fotós: Lang Robert Kaposvar



Az 1360-as évek lobogóin kívül egy 14. századi szobabelsőt is kialakítottak a tárlaton. Kancsó, pohár, gyertyatartó, s korabeli pénzérmék – dénár és forint – idézték fel egy vagyonosabb férfi otthonát. Fekete Benjámin hangsúlyozta: a rendezvény valamennyi korosztályt megszólítja. S azt szeretnék, ha minél több fiatal is megismerné a múltat, ami seregnyi érdekességet, tudnivalót rejt.

– Örülök, hogy eljöttünk, látványosak a fegyverek és az összes felszerelés – mondta az 57 éves somogyvári Papp Tibor. – Feleségemmel és hat­éves unokánkkal vettünk részt a rendezvényen. Szerintem érdemes visszaemlékezni, ez a program olyan, mint egy izgalmas történelemóra.

Szabó Hajnalka, a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely vezetője köszöntötte a vendégeket, s a megnyitón a lengyeltóti alapfokú művészeti iskola két diákja szaxofonozott. A szombati rendezvényen közel 60-an vettek részt, a kiállítás március 19-ig tekinthető meg.

Fotók: Lang Róbert