Két hónapra vették fel, ám egy évvel hosszabb ideig alkalmazták Tóth Pétert, aki szoftverfejlesztőként dolgozott. A munkáját olyan helyekről végezte, ahová mások nyaralni járnak, vagy csak álmaikban jutnak el oda. A legszebb tengerpartokon, pálmafák alatt ült laptopjával ölében és gyorsan elvégezte a napi munkát, hogy utána körülnézhessen a környéken. Eddig.

– Az amerikai gazdasági válság miatt csődbe ment a cég, amelyiknek dolgoztam. December óta nincs munkám, de egyáltalán nem ijedtem meg, keresem az új lehetőségeket. Amíg megtalálom a nekem megfelelő új állást, addig kirándulok – mondta. Két év alatt tizenegy országot járt be. Amióta megszűnt a munkája, egyebek mellett Panamában, Jamaicában járt, most Dominikán tartózkodik.

– Most van időm arra, hogy az eddig felvett videókat megvágjam és publikáljam, heti kettőt is megosztok a csatornámon – mondta Péter, aki nyers valójában mutatja meg azokat az egzotikus helyeket, amelyeken járt. Készült egy összeállítás a panamai hegymászásáról, amelyen azt mutatta be, hogyan ment fel a hegytetőre, miközben kutyák akarták megtámadni, majd kiderült, hogy a hegyre csak kerülővel lehet feljutni, mert a túraútvonal kapuját bezárták. Útközben megázott és rá is sötétedett.



– A hegy egyes részeit kétszer másztam meg, hogy készüljön olyan felvétel is, amelyiken látszik, hogy felfelé tartok. Olyankor felmentem, letettem a telefonom, hogy rögzítse, ahogy majd újra felfelé jövök – árulta el a kulisszatitkot a „digitális nomád”, aki bízik a technika vívmányaiban.

– Lefelé jövet teljesen rám sötétedett, a telefonomat használtam zseblámpának, hogy lássam, hova lépek. Szerencsére az akkumulátor jól bírta, míg a közúthoz értem – mondta a világjáró, akinek meg sem fordult a fejében, hogy kígyó, vagy egyéb állatok megtámadhatják. Pár szárazföldi határátkelést is rögzített telefonjával, Honduras–Nicaragua, Nicaragua–Costa Rica, és Costa-Rica–Panama között, hogy a nézőinek beszámolhasson.

– Megtanultam úgy kamerázni, hogy ne legyen feltűnő, ezért viselkedik mindenki természetesen a felvételeken – mondta Tóth Péter. A fiatalember folyamatosan teszi közzé külföldi élményeinek fotóit, videóit a világhálón. Egy hét múlva Európába utazik, hogy Madridban élő magyar barátaival találkozzon. Kaposvárra csak a tavasz végén látogat majd, ám egyelőre nem letelepedés céljából, mert még sok mindent szeretne a saját szemével látni.



