Kékbe öltöztek a pedagógusok és a gyerekek is az előrehozott világnap alkalmából. Az autizmus kék színét 2007-ben az amerikai székhelyű Autism Speaks álmodta meg, amely egy világméretű kommunikációs kampány keretében kék színnel világította meg az épületeket.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

– Érezhetően egyre többen vannak az autisták, az intézményünkben jelenleg nyolcvanan vannak – mondta Hadi Karolina, az autistákkal foglalkozó munkaközösség vezetője.

– Hiába folytatnak kutatásokat a tudósok, egyértelmű magyarázatot még nem sikerült találni arra, hogy mi okozza az autizmust egyre több gyermeknél. Az anya-gyermek kapcsolattal, az étkezéssel is kapcsolatba hozták már, de jelenleg leginkább a genetika felé hajlik a tudomány. Csak az óvodánkban harmincnégy gyermek közül harminc autista – mondta Benczéné Csorba Margit, a Bárczi Módszertani Központ igazgatója, aki szerint szükség lenne olyan intézményekre, amelyek az autistákat szakszerűen segítenék az iskola elhagyása után.

– Amíg az autizmussal élők a köznevelési intézményekben vannak, addig kikerülhető a probléma, amit a rendszer nem tud kezelni – mondta Frányó Zsolt, a Kaposvári Tankerület osztályvezetője a rendezvényen. Informatikus, jogász, mérnök is válhat az autista fiatalokból, ha az autizmus mellett nem küzdenek értelmi fogyatékossággal. Jó monotóniatűrők és kiválóan átlátnak első pillantásra rendszereket. Javítani fejlesztéssel lehet az állapotukon, ám teljesen megszüntetni nem lehet.

– Sokan azt gondolják, hogy az Autizmus Világnapja csak az autizmussal élőkről és a velük szoros kapcsolatban álló családtagokról és a szakemberekről szól. Az autizmus közügy. Kaposváron is itt élnek közöttünk, és ugyanaz a cél mozgatja őket, mint mindenki mást: boldognak lenni – mondta Szita Károly, polgármester.

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola igazgatója az intézményben végzett kitartó, segítőkész munkát méltatta, Szigeti Mónika, a Somogy Megyei Pszichológiai Szakszolgálat vezetője a közösség együttműködő, segítő jelentőségét emelte ki.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Zene, tánc, fáraó és csillagharcosok lepték meg a gyerekeket

A rendezvényen, az intézmény tanárainak zenekara és a gyerekek énekkara és versmondói közösen léptek fel. Tiszteletét tette az 501-es légió nemzetközi Star Wars jelmezes szervezet, akik R2D2-t, és bébi Yodát is magukkal hozták. A Nita Dance táncstúdió növendékei ritmusos zenére lejtettek a kékbe öltözött közönség előtt, miután Putz András, az intézmény pedagógusának postagalambjait látványosan szélnek eresztették. A fiatalokat A Magyar Honvédség Laner György II. Ellátó Ezred és a Kaposvári Honvés Sport Egyesület csokoládéval lepte meg.

– Több száz palacsintát sütöttünk és töltöttünk meg a gyerekeknek a mai nap tiszteletére – mutatta Zalavári Eszter, gyógypedagógus. A program részeként játszóházat is szerveztek, amelynek részeként akadálypályán mutathatták meg a gyerekek ügyességüket. Néhányan még jelmezt is öltöttek a mai napra: egyiptomi fáraó és a kék hajú tündér is elvegyült a gyerekek között.