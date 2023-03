Bajnok Attila, a kéthelyi Bajnok Motor Kft. tulajdonosa szerint országosan, Somogyban is erőre kapott a motorpiac. Amíg 2022 január-februárban 532 motorkerékpárt értékesítettek hazánkban, addig 2023 ebben az időszakban 686-at. Bár a korábbi nemzetközi gyártási-szállítási problémák az iparágat sem kímélték, s akadtak olyan megrendelők, akik később vehették át a járművet, ennek ellenére a nagyjából 25 százalékos bővülés ígéretes.

– Két márkát forgalmazunk, s összesen 70 motor van a kereskedésünkben – mondta Bajnok Attila. – Az újakon kívül használt motorkerékpárok közül is választhatnak vásárlók, s bár némi átalakulás volt a piacon, de a fiatalokra továbbra is számítunk. A nagyobb értékű járműveket főként a 35 évesnél idősebbek keresik.

Bajnok Attila azt tanácsolta, igényeink alapján válasszunk járgányt. Ezt különösen érdemes megfontolniuk azoknak, akik életük első gépét veszik meg. Más elvárások vannak, ha valaki munkába járáshoz szeretne egy új modellt venni vagy inkább nagy túrákat akar tenni a barátokkal. Döntő, hogy senki ne essen túlzásba. A biztonságos motorozás alapjainak elsajátításán kívül kulcsfontosságú a megfelelő minőségű védőfelszerelés, a motoros ruha, prémium sisak, kesztyű, csizma beszerzése. A szezonkezdéskor döntő a tavaszi karbantartás, műszaki ellenőrzés is.

Molnár Tibor, a kaposvári Alfa Mobil 98 Kft. ügyvezetője szerint új irányt vesz az ember élete, ha elkezd motorozni. Sport, hobbi és szenvedély: korosztálytól függetlenül széles a rajongótábor.

– Van egy vásárlói réteg, aki kifejezetten az új elektromos robogókat kívánja megvenni – mondta Molnár Tibor. – A gépek műszaki paramétere eltérő, van, amelyiknél 40–50 kilométer a hatótávolság, más típusoknál 80 kilométer. A gépek fenntartása kedvező, s könnyen előfordulhat, hogy egy feltöltéssel akár egy hétig használható. Különösen kedveltek még a naked bike-ok, azaz oldalidom nélküli motorok, s a túraendurok is. Utóbbiból van olyan modell, amelyik közel 2,6 millió forintba kerül, az árat alapvetően a műszaki teljesítmény és felszereltség határozza meg. Márkakereskedésünkben 50–100 lóerős motorokat is kínálunk.

Molnár Tibor hangsúlyozta: folyamatosan lépést akarnak tartani a változással, jelenleg négy márkát kínálnak, márciusban az ötödik is feliratkozik a palettára. S a legújabb műszaki fejlesztésekről a májusban tervezett tesztnapon kívánnak számot adni.