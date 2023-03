Joó Antal kilencedik éve méhészkedik Öreglakon, a vásárra hozott méhviasz krémet, propolisz tinktúrát, levendulás, kávés, rózsaszirmos, narancsos ízesítésű mézeket is. Pusztai Roland standjánál már tíz órára elfogytak a kolbászok. – Nyolcadik éve foglalkozunk füstölt áruk gyártásával, már füstöljük a sonkákat, készülünk az ünnepre – tette hozzá a kaposújlaki termelő. Radák Renáta parenyica, trappista, gomolya sajtjait hamar elkapkodták. – Sokakban kezd tudatosulni, hogy a házi kézműves termékben van anyag, amiért hajlandóak akár többet áldozni – mondta el a somogyjádi termelő. Molnár Éva mindkét keze tele volt finomságokkal. – Mindig itt vagyok, nagyon jó kezdeményezésnek tartom a vásárt – mondta el a vásárló. – Egyre több kézműves kínálja termékét nálunk, folyamatosan bővül a paletta, a húsvéti közeledtével különleges ünnepi ajándéktárgyakat is kínáltak – mondta el Hegedüs Henrietta, a vásár főszervezője. Az ajándéktárgyak mellett tésztakülönlegességek, húskészítmények, mézek is megtalálhatóak voltak a vásárban. – A kézműves termékeket olcsóbban megkapják, mint egy multiáruházét, valamint egyre tudatosabban keresik a vevők a minőségi élelmiszereket és örülnek, hogy helyi termelőt támogatnak a vásárlással – jegyezte meg Hegedüs Henrietta, akinek kosara telis tele volt finomságokkal, amelyet az önkormányzati rendezvényre vásárolt tombolaként.