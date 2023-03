Forrás: Glázer Tamás

Kiderül, hogy miért is volt olyan fontos a magyar tenger az NDK-s turistáknak, valóban könnyű volt-e a kelet-német lányokat befűzni, és milyen szerepet töltöttek be itt a Stasi Rómeó-ügynökei. Az olvasó belekóstolhat az akkori csárdák Argentínából jött balatoni hekkjeibe, a II. osztályú éttermek újramelegített gastrofól ételeibe, és megismerheti az ételautomatákat is.

A könyv felidézi a kor legmenőbb diszkóhajóit, az első siófoki megadiszkó, a Hangárbár történetét és bekukkant a 70-es 80-as évek strandjaira is, ahonnan nem hiányozhatott a vízibicikli, a kukorica, a lángos és a Palma gumimatrac sem.

Forrás: likebalaton.hu

Nyitókép: 1981 - Magyarország, Siófok - strand, középen a háttérben a Fővárosi Tanács üdülője, jobbra a 43-as Állami Építőipari Vállalat üdülője Forrás: Fortepan/Szalay Zoltán