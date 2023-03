Szerdától 12 tonnás súlykorlátozást és 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei az Iregszemcse–Tab összekötő út Tengőd belterületi szakaszán található Okrádi-patak hídján. A korlátozás bevezetésére a legutóbbi átfogó vizsgálat alapján a biztonságos közlekedési feltételek fenntartása érdekében van szükség. Az érintett járművek Bábonymegyer felől érhetik el Tabot.

A következő napokban kihelyezik a térképes előjelző táblákat, hogy a módosításra időben felhívják az érintett közlekedők figyelmét. A híd környezetében 30 km/órás általános sebességkorlátozást is bevezetnek és a hídpályát egy forgalmi sáv szélességűre szűkítik. A menetrend szerinti autóbuszok egyedi útvonalengedéllyel továbbra is zavartalanul használhatják a hidat. A közútkezelő hidász és mérnökségi szakemberei a hidat napi tevékenységük részeként ezentúl is folyamatosan figyelemmel kísérik.