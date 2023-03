A fiatalok számára az állatok védelme, az idősebbeknek pedig a hulladék minimalizása a fontosabb termékválasztáskor – derül ki a Rossmann Magyarország reprezentatív kutatásából. A válaszadók negyede nem tudja eldönteni egy adott tisztító- vagy mosószerről, illetve kozmetikumról, hogy környezetbarát-e, és átlagosan csak 20 százalékuk választ következetesen fenntartható termékeket. A jövőben viszont 80 százaléknál is többen vásárolnának környezetbarát drogériai termékeket.

A vállalat megbízásából az NRC piackutató cég által készített 500 fős, reprezentatív kutatás adatai alapján a fenntarthatósági szempontokat viszonylag egységesen (nem) veszik figyelembe a magyarok a kozmetikai és higiéniai termékek vásárlásakor, eltérések leginkább a női és férfi fogyasztói szokásokban vannak: például míg a nők 40 százalékának fontos egy drogériai áru fenntarthatósága, a férfiak csupán 29 százalékának.

Az ár a legfontosabb

Egyvalamiben azonban ők is hasonlóan vélekednek: az ár kiemelten fontos egy-egy ilyen termék kiválasztásakor – a válaszadók 81 százaléka vélekedik így kortól, iskolázottságtól, településformától és anyagi helyzettől függetlenül. Hasonlóan egységes képet mutat a kiszerelés nagyságára vonatkozó kérdés: a válaszadók 69 százaléka előnyben részesíti a nagyobb kiszerelésű termékeket.

Állatkísérlet-mentes termékek előnyben

A felmérésben résztvevők számára a környezetvédelem szerepel az utolsó szempontok között a vásárláskor - mindössze 10 százalékuk számára jelenti ez a három legfontosabb szempont egyikét. A legkevésbé az számít a vásárlóknak, hogy egy termék vegán legyen – ezt mindössze 2 százalék veszi csak figyelembe a vásárláskor.

Ugyanakkor az állatkísérletek – különösen a nők körében – már többeket befolyásolnak a termékválasztásban. A hölgyek 52 százaléka előnyben részesíti az állatkísérlet-mentes termékeket, viszont a férfiak csupán 33 százaléka teszi ezt. A 18-25 év közöttiek 46 százaléka szintén inkább állatkísérlet-mentes, a 33 százalékuk ráadásul vegán termékeket vásárol inkább, míg a 50 felettieknek csupán 40 százaléka számára meghatározó az állatkísérlet-mentesség, 17 százalékuknál pedig a vegán jelleg.

Viszik a szatyrot

Jó hír, hogy a többség már visz magával szatyrot a vásárláshoz, a válaszadók 71 százaléka mindig, 23 százalékuk pedig időnként gondoskodik róla. Ebben a kérdésben minél idősebb valaki, annál tudatosabb: a 18-29 közöttiek 56, a 30-39 évesek 64, a 40-49 évesek 76, az 50-65 éveseknek pedig 83 százaléka az esetek többségében a saját szatyrába pakol a drogériákban. A csomagolásmentes vásárlás szintén a legidősebb korosztály számára a legfontosabb: a megkérdezettek 29 százaléka igyekszik csomagolásmentesen vásárolni a legfiatalabbak 21 százalékával szemben. És ugyanígy ők kerülik a nem újrahasznosítható, illetve műanyag csomagolást: 34 százaléka az 50 felettieknek minden vásárlás alkalmával figyelembe veszi (szemben a legfiatalabbak 25 százalékával).

Az idősebbek környezettudatosabbak

Kiemelkedő a különbség a két szélső korosztály között a felesleges vásárlások tekintetében: a 18-29-es korosztály 42 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem vásárol fölöslegesen, csak azt veszi meg, amire szüksége van, az 50 felettieknek a 84 százaléka figyel arra, hogy csak olyat vegyen, amit felhasznál/elfogyaszt.

A különböző drogériai termékkategóriák (mosószer, tisztítószer, dekorkozmetikum, testápoló termékek stb.) esetén átlagosan 20 százalék azoknak az aránya, akik nagyrészt fenntartható terméket választanak, 38 százalék, akik részben. 20 százalék nagyrészt nem környezetbarát készítményeket vásárol, 25 pedig nem tudja eldönteni egy termékről, hogy milyennek minősül.

A legidősebbek mondták a legnagyobb arányban azt, hogy főleg környezetbarát termékeket vásárolnak (átlagosan a 25 százalékuk), a legfiatalabbaknak csupán átlagosan a 15 százaléka. Ennek egyik oka a környezetbarát termékek ára lehet, a fiatalok 56 százaléka a drágaságuk miatt nem választ fenntartható termékeket, a legidősebbek 46 százalékának befolyásolja a választását ezeknek a termékeknek az ára.

Nem hiszik el

Az ár mellett a tájékozatlanság és a szkeptikusság is visszatartja a vásárlókat a környezetbarát termékek vásárlásától. A megkérdezettek 21 százaléka nem tudja eldönteni, hogy egy termék környezetbarát-e és ugyanennyien gondolják úgy, hogy nem biztos, hogy környezetbarát egy termék, csak mert rá van írva.

A csomagoláson leginkább azt az információt keresik, hogy milyen illatú a termék (49 százalék), illetve, hogy mire való (46 százalék). Fontos még a lejárati idő (39 százaléknak) és a használat módja (32 százaléknak). Csupán a vásárlók 10 százaléka kíváncsi a nemzetközi minősítések által jelzett környezetvédelmi infókra, tehát hogy az adott termék bio, natúr, állatkísérletmentes stb.

A legtöbben zöldebb fogyasztóként látják jövőbeli magukat: minden drogériai termék esetében 80 százalék volt azok aránya, akik el tudják képzelni, hogy egyszer majd környezetbarátabb termékeket használnak.