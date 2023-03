Az 1945-ben Drávafokon született, Lakócsán felnevelkedett Frankovics Györgyről jelent meg horvát nyelvű monográfia nemrég az Ivica Durok–Mirko Curic szerzőpáros tollából. A magyarországi horvátság kiemelkedő alakjának, Lakócsa díszpolgárának életútját ismerteti a kiadvány gazdag képanyaggal. A tanárról, az íróról, a kutatóról, a barátról és a férjről egyaránt szó esett a Pécsett tartott könyvbemutatón.

Frankovics György horvát anyanyelvét családjában sajátította el, népe ősi meséit szívesen hallgatta, így ivódott belé a horvát hagyomány. De a magyar nyelv és annak kulturális tradíciója is a sajátjává vált. – Nyelvi és kulturális határok között nőttem fel – vallotta egyik nyilatkozatában a 2016-ban elhunyt Frankovics György. Mint mondta, a sors azt a szerepet szánta neki, hogy összekötő kapocs legyen két nép között. Számos elismerésben részesült, de a legnagyobb az volt, amikor Lakócsa díszpolgárává választották. Művei és publikációi az anyaországban is ismertté, népszerűvé váltak. A Zágrábi Tudományegyetem Néprajz Tanszékén is idézik munkásságát. Önálló köteteiben gyermekjátékokról, paraszti tréfákról is írt. Szakmai és baráti szálak kötötték Mirko Curichoz. – Sokat dolgoztunk együtt, folyóiratokat, könyveket szerkesztettünk… – összegzett a monográfia egyik szerzője.