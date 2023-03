A külföldi fiatalok az utóbbi napokban megismerkedtek Barccsal, elkerékpároztak Kastélyosdombóig, és Pécsre is elutaztak. Pénteken a Balaton-felvidékre kirándultak, Keszthely és Tihany érintésével Balatonfüred volt az úti cél.

Csokor Réka, a Széchényi Ferenc Gimnázium igazgatója azt mondta: a fiatalok tiszteletére Európa hetet szerveztek, ahol magyar nyelvet és néptáncot tanítottak a vendégeknek, kulturális estet is rendeztek.

– Az iskola nemzetközi kapcsolatai több mint 30 évre nyúlnak vissza – hangsúlyozta Csokor Réka igazgató. – Úgy érzem, hogy jól sikerült a mostani program is, a fiatalok nyitottak, érdeklődőek voltak.

Az igazgató szerint az együttműködésnek több hozadéka van. A diákok új kultúrákat ismernek meg, életre szóló barátságok szövődhetnek, s azon kívül, hogy alkalmazkodóképességük fejlődik, megtanulnak csoportban dolgozni. Ezúttal 15 belga és 29 olasz fiatal vendégeskedett Barcson, s áprilisban tovább folytatódik a program. Néhány héten belül a magyar fiatalok látogatják meg a belga diákokat Geelben, míg az olasz utat szeptemberre szervezték meg.