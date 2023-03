Nagyvázsonytól Szigligetig szedik majd a szemetet

Cím: Molnárház/Falumalom, 8294, Kapolcs, Kossuth u.35.

Az NKA által támogatott A Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert hálózat című pályázati programja keretében GasztroKapolcs és Tavasznyitó délutáni háztánc is lesz. Sári Jani kapolcsi paprikás krumplit készít, Vass Kata pedig kenyereket süt a Falukemencében. Az ebéd közben – és utána is – Mesics György és zenekara muzsikál. A táncot Fábián Szabolcs Csutkó oktatja, de lesz őrlés a Falumalomban Szabó Mihállyal az Első Pesti Malom molnárával, és a Helyi Értéktár filmjeinek vetítésére is sor kerül.

Szemtészedés a Balatonnál témájában már korábban is összefoglaltuk az aktualitásokat, melyeket itt találsz.

