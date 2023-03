Kaposváron március 22-én, szerdán este hat órakor szerveznek hangversenyt a Liszt Ferenc Zeneiskola hangversenytermében. A belépés ingyenes, de szívesen elfogadnak adományokat a Bethesda Kórház Alapítványa számára, őket szeretnék segíteni.

A Bach Mindenkinek Fesztivál 2015-ben alakult azzal a céllal, hogy Johann Sebastian Bach dallamain keresztül mindenkivel megismertesse a komolyzenei kultúra sokszínűségét és végtelen szépségét. A társadalmi szerepvállalás félnapos budapesti programjaként kezdődött és a fellépők sokaságának önkéntes csatlakozásával már a Kárpát-medencén is túlmutató, a Magyar Fesztiválszövetség nívódíját is elnyert, emberek tízezreihez eljutó eseménysorozattá nőtte ki magát. Az elmúlt évek óta tartó folyamatos társadalmi, egészségügyi és humanitárius nehézségek idején különösen is nagy szükség van arra, hogy az emberekhez gyógyírként eljuthassanak Bach dallamai, mert azok valóban kiemelik a hétköznapokból, és gyógyítják a lelket.

A fesztivál első koncertjét Krakkóban tartották. A következő hetekben Bukarest, Bern és London ad helyszínt a helyi magyarságot megmozgató programoknak. A fesztivál fő időszakában, március 16–31. között mintegy száz településen, kétszáz zenei programot szerveznek.