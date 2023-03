– Kik és hogyan jelölték erre a díjra?

– A barátaim és kollégáim neveztek be. Amikor felhívtak a hírrel és kérdezték, hogy elfogadom-e, ösztönösen azt mondtam volna, hogy nem, hiszen én csak a dolgomat teszem. Aztán végiggondoltam, hogy ez nagyon erős visszajelzés lehet számomra, és mások példaként tekinthetnek arra az energiára, amit a munkámba pakoltam. Őket tiszteltem meg azzal, hogy elfogadtam a jelölést. Ez nekem nagy feladat volt, mert mindig a háttérben szeretek maradni, bár ettől függetlenül egyesületi elnökként sok megjelenési kötelezettségem volt már. Egyfajta szívszerelem-projekt minden, amiben jelenleg nyüzsgök.

– Önre szavaztak a legtöbben, ezt hogy fogadta?

– Még mindig igyekszem feldolgozni. Sokat dolgozunk a kisgyermekek érzelemszabályozásán. Ezen belül sokszor kevesebb figyelem esik arra, hogy nemcsak a negatív, de a pozitív érzelmeket is kell szabályozni. Hasonlóan élem meg, ezeket az örömteli érzéseket most magamon szabályozom. Ez nem jelenti azt, hogy elfojtom, hanem igyekszem igazán átélni. Kezdettől nem éreztem ezt versenynek, csak visszajelzésnek, hogy értékes az, amit csinálok.

– Mi számít szívszerelem-projektnek?

– Leginkább a hivatásom. Gyógypedagógusként kezdetben a nagyobb gyermekekkel foglalkoztam, de azt éreztem, hogy minél korábban elkezdjük a beavatkozást, annál jobb az eredménye. A kaposvári pedagógiai szakszolgálathoz kerültem, és a korai fejlesztésben találtam meg a helyemet. A nagyobb gyermekkel is élveztem a munkát, de igazán az áll közel a szívemhez, hogy a pici babákkal és a szüleikkel foglalkozzam. Konkrét fejlesztő foglalkozásokat tartottam, de mindig azt éreztem, hogy ez egy picit kevés, mert az élettani eltérések mindig lelki történések is, amelyekre muszáj reagálni. A szülő-csecsemő konzultációs képzést ezért végeztem el a SOTE-n. Ezt a képzést a saját anyaságomban is nap mint nap használom.

– A család gyermekként is fontos volt?

– Nagycsaládból jönni különleges érzés. A mai napig meghökkennek az emberek, amikor elmesélem, hogy szüleim 9 gyermeke közül én vagyok a legidősebb. Hamar kijutott az élettapasztalatból, hogy másokra kell figyelnem, gondoskodni és támogatni kell a családon belül egymást. Édesanyám nagyon sokat dolgozott a nagycsaládosok egyesületében Pécsen. Ott éltem meg, hogy az a közeg, ami összetartja a nagycsaládokat, nagyon erős lehet. Talán ezt próbálom feltámasztani Kaposváron.

– Két kisgyermeke van, a saját családját is biztos kézzel vezeti?

– A férjem adja meg azt a bázist, stabilitást ami az én hektikusságomhoz, hullámzásomhoz kell. A gyermekeink nevelésében, terelésében is partner, közösen tanulunk jó szülőnek lenni, a gyermekeinket megismerni és a lehető legjobb utat biztosítani a számukra, majd amit ők választanak. Ha esetleg megbillen az egyensúly, igyekszem úgy reagálni, hogy ez végül mindenkinek simogató helyzet lehessen. Én teljes mellszélességgel képviselem azt a szemléletet, hogy hibázni szabad, szabad elrontani valamit, de az nem mindegy, hogy mit kezdünk utána ezekkel a helyzetekkel. A családokat is ebben a szellemben támogatjuk, van anyalélek-simogató programunk. Lehet elbotlani, lehet türelmet veszteni, de az nem mindegy, hogy ezt utána hogyan tudjuk a helyére simogatni.



Fotó: Lang R.

A kényszerszünet után fókuszt váltottak

Kis-Kovácsné Vancsa Barbara a Mondj Igent A Gyermekkorra Egyesület elnöke. Ez egy helyi, kaposvári kezdeményezés, gyógypedagógusok hozták létre, és kisgyermeknevelőkkel dolgoznak együtt annak érdekében, hogy a kisgyerekes családokat támogassák. Az egyesület működését tavaly élesztették újjá, mert a covid alatt kényszerszünetet tartottak. Azóta „kis fókuszváltást” hajtottak végre. Korábban az óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkoztak, de Kis-Kovácsné Vancsa Barbara miatt bevették a csecsemőkortól a hároméves korig tartó korosztályt is. Nem az a céljuk, hogy pusztán foglalkozásokat tartsanak, hanem a közösségépítő munkát tartják fontosnak. Így akarnak egy megtartó közelget kialakítani az édesanyák, családok számára, a nehézségekben mellettük állni, és választ adni a kérdéseikre. Előadásokkal, napra kész információkkal segítik a szülőket, és nem a régi szokások mentén gondolkodnak, hanem igyekeznek a kutatásokon alapuló, tudományos álláspontokra figyelni a gyermekkor témaköreiben.