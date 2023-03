Fák dőltek a vasúti felsővezetékre, ezért több helyen is elszakadtak a kábelek a Somogyszob Kaposvár vasútvonalon. A belesett miatt Jákó és Kaposvár között délutántól pótlóbuszok szállították az utasokat. Úgy tudjuk, hogy néhány helyen sikerült megjavítani a vezetéket, azonban az erős szél miatt máshol ismét elszakadtak a kábelek. Hétfőn este ezért Beleg és Kaposvár között volt szükség a vonatpótló járművekre. Információink szerint összesen hat, 50 személyes buszt állítottak forgalomba a két település között.



Balatonszárszó és Balatonboglár között is szünetelt a vonatforgalom, mert a balatonszemesi állomásnál fa dőlt a sínekre. A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon is pótlóbuszokkal szállították az utasokat kora este. Az érintett szakaszon másfél, kétórás késések voltak. Somogymeggyes közelében is fa dőlt a sínekre, ezért Mernye és Tab között nem közlekedtek a vonatok. A vasúti forgalom délutánra állt helyre.