Második alkalommal rendezték meg Kaposváron a Kontra József Országos Kémia Versenyt; a Somogyi Műszaki, Természettudományi és Közgazdasági Szakemberek Egyesülete, a Kontra József Alapítvány és a Geszti Szilárd Alapítvány versenyének szombati döntőjét a Táncsics-gimnázium egykori tanáráról elnevezett laborban tartották, és tizennyolc tehetséges diák mérte össze tudását.

– Több tesztet kellett online kitöltenünk, amelyek között voltak könnyebbek és nehezebbek is. Azért jelentkeztem, mert az ilyen versenyek segítik szinten tartani a tudást – mondta lapunknak a karádi Schádl Szilárd. A tizedikes táncsicsos diák azt is elárulta, hogy az orvosi pályára készül.

– Szeretem ezt a tárgyat és jól is megy, örülök, hogy sikerült bejutnom a döntőbe – mondta a kilencedikes Szabó András Sámuel. A táncsicsos diák hozzátette: Kontra József neve nem ismeretlen számára, több oktatóját is tanította, akik hivatásuknak választották a kémiát.

Oszlácz Amanda elmondta: nagyon korán kellett kelnie, hogy ideérjen, ugyanis Nyírmeggyesről érkezett a versenyre. – Nagyon szeretem a kémiát, főleg a kísérleteket – mondta lapunknak a nyolcadikos diáklány. – Ezért nem volt kérdés a számomra, hogy vállalom-e a hosszú utazást.

Az ország minden tájáról több mint kétszáz nyolcadikos, kilencedikes, tizedikes, tizenegyedikes és tizenkettedikes diák jelentkezett, és közülük a legjobbak jutottak be a döntőbe. Érkeztek versenyzők Zalaegerszegről, Budapestről, Miskolcról és a Nyírségből.

– Szóbeli és írásbeli fordulón is részt kellett venniük szombaton a diákoknak. Örömmel tapasztaljuk, hogy nagyon sok fiatal érdeklődik a kémia iránt, sokan közülük orvosnak készülnek – mondta Borbély Csaba főszervező.