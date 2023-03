– A kullancsok mindig is rengeteg petét raktak, mert életük során a túlélési esélyük kicsi – mondta érdeklődésünkre Ábrahám Levente, a Rippl Rónai Múzeum rovarszakértő igazgatója. – Így biztosítanak nagyobb esélyt a faj fennmaradásának. A mostani enyhe, kemény fagyoktól mentes telek ugyanakkor kedvezően hatnak a túlélési esélyeikre, ezért akár meg is háromszorozódhat az életben maradt egyedek száma. Ábrahám Levente szerint a kullancsok a gondozott kertekben ritkábban fordulnak elő, mint a vadakban gazdag, erdősült területeken.

– Azoknak az élőlényeknek, amelyek szorosabb rokonságban vannak, mint például az emlősök, az élősködőik is többnyire közösek. Ahogy a bolhák között, úgy a kullancsok tekintetében is vannak olyan fajok, amelyek specifikusak, nem mindegyik mászik például emberre – mondta Ábrahám Levente, aki szerint nem magával a kullanccsal van a baj, hanem azzal, ha fertőzött vérszívó csíp meg bennünket.

Közönséges kullancs várakozik egy fűszálon.

– Érezhetően többen keresik fel a rendelőt kullancscsípés miatt – mondta Battyáni Zita bőrgyógyász. – Van, aki nem meri kiszedni, pedig fontos lenne a vérszívó mielőbbi eltávolítása egy csipesszel. Komoly, akár maradandó károsodással járó következményei lehetnek a nem kellő időben történő felismerésnek és kezelésnek. A kullancscsípés után két héttel keletkezhet növekvő piros folt a csípés helyén, ami a Lyme-kór jele, sőt, akár évek múlva is jelentkezhet akár ízületi gyulladás, szívpanaszok, vagy orbánc-szerű tünet a végtagokon. Minden esetben érdemes bőrgyógyászhoz fordulni – figyelmeztetett az orvos.

– A múlt héten nagyon sok beteg állatot kezeltünk kullancs által terjesztett betegség miatt – mondta Garamvölgyi Rita állatorvos. – Mivel nincsenek mínusz húsz fokos teleink, ezért már kevésbé idény jellegűek a kullancscsípéses esetek. Fontos, hogy egész évben védjük kedvenceinket a vérszívóktól. Sajnos a kullancsok nagyon könnyen alkalmazkodnak a gyógyszerek hatóanyagaihoz, ezért újabb és újabb hatóanyagokat kell kifejleszteni, amelyek távol tartják a kullancsokat a kedvencektől – mondta az állatorvos, aki szerint az élősködők között egyre nagyobb az átjárás állatról emberre.

Önkéntesek segítségét kérik a kutatók

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) közleményt adott ki, amely szerint a kutatók a nem őshonos fajokon túl idén a hazai kullancsfajokat is vizsgálják majd. Az új, „Kullancs a kertben” elnevezésű programjuk célja, hogy a városi környezetben a hazai őshonos kullancsfajokat és az általuk hordozott kórokozók kapcsolatát feltérképezzék. A kutatók a projekthez a kertes házban lakó, városi lakosokat kérik arra, hogy vegyenek részt a gyűjtésben. A programra a kullancsfigyelő honlapján lehet jelentkezni. Az önkéntesek ezt követően egy csomagot kapnak, amely tartalmazza a kullancsgyűjtéshez szükséges eszközöket. A beküldött példányokat laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá, és a gyűjtők is visszajelzést kapnak.

Hogyan távolítsuk el a kullancsot?

A kullancsot a lehető leggyorsabban el kell távolítani mind az emberből, mind az állatból. A művelet egyszerűsége miatt ehhez nem szükséges orvoshoz menni. Speciálisan kialakított eltávolító csipesz és kanál gyógyszertárakban beszerezhető, de egy szemöldökcsipesz is megfelelő lehet. Nagy méretű, megszívódott kullancs három ujjal körülfogva is eltávolítható. A kullancsot a bőrhöz a lehető legközelebb kell megfogni, majd óvatos, de határozott mozdulattal ki kell húzni. Különösen ügyelni kell, hogy a potroha ne nyomódjon meg, vagy szét, mert eközben kórokozókat öklendezhet a sebbe. Ha a feje beleszakad, nem jelent külön kockázatot, egy idő után kilökődik. A sebet és az eltávolító eszközt le kell fertőtleníteni, majd alaposan kezet kell mosni.