-Egy sikeres nap margója, avagy beszámoló a II. Knights of St. Florian Stairrun Championship -ROLLOVER futamról, ahol egy bajtársnőnk Katalin Drubits és két bajtársunk Obál András és János Sótonyi is részt vettek. -írta közösségi oldalán a Marcali mentők Egyesülete. A verseny arról szól, hogy egy sportrendezvény keretein belül a tűzoltóknak és mentősöknek jelentős fizikai igénybevétel közben saját szakterületükbe illeszkedő technikai feladatokat kell megoldaniuk, harcolva egymással, az órával és természetesen saját magukkal. A megmérettetésen Kata a korcsoportjában első helyezést ért el, valamint női indulók között is abszolút győztes lett, míg András a saját korcsoportjában 3. helyezett, János pedig 2. helyezett lett.

Ne felejtsétek, a sport egészséges és boldogság hormont szabadít fel!