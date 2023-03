A pályázat somogyi bírálóbizottságának tagjai is várják, hogy górcső alá vegyék az idei műveket. Idén még együtt gondolkodnak a fiatalokkal, miként lehet például papírra vetni a lakástüzek illetve azok megelőzésének témáját. Őszi Zoltán, meseillusztrátor is készített egy gondolatébresztő animációt, amellyel a lakástüzek megelőzését propagálja ő is.

Az idei pályázatnak az a célja, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzését. A pályázaton az alkotások központi témája a füstérzékelő. Ezt a tűzoltó hivatás megjelenítésével, a tűzesetek, káresemények megelőzésének fontosságát kiemelő alkotással, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem jelentőségét hangsúlyozó művel lehet bemutatni.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:

szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás, plakát)

egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30×30×20 cm méretben)

videó (30-60 másodperc hosszúságú film vagy animáció).

A pályázatokat egyénileg vagy csapatban is el lehet elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó gyermek vehet részt.

A pályaműveket 2023. április 21-ig várjuk postán (Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7) vagy e-mailen ([email protected]), előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória megjelölésével.