Csokrokba összefűzve több standon kínálták a napokban a medvehagymát a Kaposvári Nagypiacon. Három-négyszáz forintért árulták a zsenge leveleket.

– Minden évben hozok medvehagymát a piacra, sokan azért veszik, mert könnyebben emészthető a hagyományos, termesztett társainál – mondta el Szili Dezső őstermelő.

Fodor István évek óta gyűjti a medvehagymát a Zselicben.

– Az állami erdőkben saját felhasználásra szabadon lehet gyűjteni legfeljebb két kilónyi mennyiséget, engedéllyel viszont lehetőség van többet szedni – mondta el a gyógynövénygyűjtő-gombaszakértő. A reggeli rántottát is ezzel ízesíti, de szívesen teszi nyersen, összeturmixolva krémlevesbe is.

– Szárítva, fagyasztva nem jó eltenni, sós olajba viszont sokáig eláll és megőrzi az ízét – mondta el Fodor István. A medvehagyma C-vitaminban gazdag, ezáltal javítja a szervezet ellenálló képességét, továbbá ismert vérnyomás- és vérzsírcsökkentő hatása is. A népi megfigyelések szerint a medvehagymát borogatásként, lemosásként érdemes felhasználni, jótékony hatása köztudott egyes gombás fertőzések kezelésében is.

Az illatozó növénnyel ízesített ételek szinte kivétel nélkül minden somogyi étterem kínálatában szerepelnek szezonális jelleggel.

– Készítettünk belőle levest, ezzel ízesítettük a burgonyapürét, gnocchit és a húsok töltelékébe is tettünk medvehagymát – mondta el Gergely Ica, a Kapos Hotel marketingvezetője. Az alapanyagot egy gyűjtőtől szerezték be és egy szezo­nális étlapon tucatnyi finomságot kínáltak belőle. – Évről évre azt látjuk, hogy már nagyon várják vendégeik a friss növényből készült ételeket – tette hozzá. Nemcsak a somogyi éttermek, hanem a cukrászdák is előszeretettel használják fel a medvehagymát. Pogácsát ízesítenek a növénnyel, de csokoládés finomságokba is gyakran használják.