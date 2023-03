A rutinos ejtőernyősök már több mint ötvenezer ugráson vannak túl mégis fontos, hogy gyakoroljanak. A válogatott az előző évekhez hasonlóan több világkupa versenyen vesz majd részt, és nyáron Olaszországban az Európa-bajnokságon is szeretne bizonyítani. Bánszki Tamás arról is beszélt, az ejtőernyős-válogatottat nyolc versenyző alkotja, a megmérettetéseken viszont majd csak öten indulnak el. A csapatot a versenyek előtt jelölik ki. Az ejtőernyősök edzője hozzátette, a világkupa fordulók előtt Kaposújlakra várhatóan már nem, a szolnoki bázison azonban gyakorolnak még. Az ugrásokat a katonai helikopterből vagy a Kaposújlakon is használt An-2-es repülőből hajtják végre.