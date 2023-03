Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője köszönetet mondott a főispánnak, hogy a megyei kormányhivatal címertermében adhatják át a díjakat. – Példaképekre szükség van, a mi felfogásaink szerin ők olyan különleges emberek, akik tudják mi a különbség a szereplés és a cselekvés között – emelte ki Lengyel János. A főszerkesztő rámutatott arra is, hogy nem szakértői zsűri, hanem a somogyiak szavazták meg a 2023-as év somogyi emberét. A több tízezer szavazat alapján Az év somogyi emberének Bodó Lászlót választották, aki a közelmúltban tért haza fiával Törökországból, a földrengés okozta településeken segített a mentésekben. – Ha lehetne ezt a díjat annyi részre tépném szét, mint amennyien indultunk a szavazáson, hiszen mindannyian bajtáraink érdekében teszünk valamit – mondta el Bodó László, a Kötél Életmentő Egyesület elnöke. Az év somogyi női sportolója Mohácsi Zsófia, quad-versenyző lett, a férfiaknál Németh Nándor siófoki úszó olimpikon érdemelte ki a díjat, melyet nevelőedzői – Király Johanna és Varga Béla – vettek át. Csapatban, a hölgyeknél a Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesületet szinkronúszócsapata, a férfiaknál a Fino Kaposvár röplabdacsapata nyert. A díjakat Sárai Vanessza, Somogy Tündérszépe adta át.

Lételemük, hogy segítsenek

A csütörtökön tartott díjkiosztón részt vett a második helyezett, Zsiga Csaba is, aki sokáig vezette a versenyt. – Megígérem, hogy a jövőben is számos olyan gyűjtést, karitatív rendezvényt szervezek, amellyel beteg gyermekeket segíthetünk – emelte ki a fonyódi jótékony kerékpáros. Vargáné Balatincz Krisztina a jelöltek közül a nők mezőnyében lett első. Köszönetet mondott a jelölésért, amely erőt adott, hogy folytassa polgármesteri megbízatását és azt a kosárfonós közmunka programot, amely egyedülálló az országban. Mohayné Farkas Ibolya alapítványával mélyszegénységben élő családok mindennapjait segíti. – Most lélekben ők is itt vannak velünk – mondta meghatottan a Mélyben és Reményben Alapítvány elnöke.