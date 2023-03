· A 60 évnél idősebb emberek 20%-ánál B12-vitamin-hiányt állapítanak meg.1

. A B12-vitamin tartós és súlyos hiánya olyan folyamatokat indíthat be a szervezetben, melyek növelhetik a stroke kialakulásának kockázatát.

Mi történik, ha valaki stroke-ot kap?

A stroke egy hirtelen kialakuló állapot, amely során bizonyos agyterületeink vérellátása olyan mértékben romlik, hogy az ott levő sejtek egy része elpusztul.

· A stroke esetek 80%-a vértelen (ischémiás).2 Rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzár egy eret az agyban. Ahogy a vérellátás megszűnik, az idegsejtek oxigén- és tápanyaghiány miatt néhány percen belül elhalnak.

· Másik fajtája a vérzéses stroke, mely során az agyban egy ér megreped és vérzés keletkezik. A kiömlő vér egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt az adott ér által ellátott távolabbi agyterületekre már nem jut elegendő vér.2

Az utóbbi évek kutatásainak eredményeképpen a megelőzés egy új dimenziója nyílhat meg azzal, hogy fény derült rá; egyes vitaminok hiánya növelheti a stroke kialakulásának rizikóját, más vitaminok hiánya pedig a stroke utáni felépülés esélyeit ronthatják. 1 A B-vitaminok elengedhetetlenek a sejtek osztódásához, energiaellátásához, anyagcseréjéhez.1 A B12-vitaminnak kiemelt szerepe van a vörösvérsejtek képzésében és támogatja az idegrendszer működését is.5

Mi az összefüggés stroke és a B12-vitamin hiánya között?

A B12-vitamin-hiány azért növelheti a stroke kockázatát, mert ha nincs jelen ez a vitamin a szervezetben, egy bizonyos homocisztein nevű aminosav felhalmozódik; ez pedig csökkenti az erek tápanyagellátását és oxidatív stresszhez vezethet.1

Az oxidatív stressz károsíthatja az erek falát, mely rizikófaktora a vérrögképződésnek. A pitvarfibrilláció, a B12-vitamin-hiány és az ebből eredő emelkedett homociszteinszint az életkorral növeli a stroke kockázati tényezőjét.1

Hogyan alakul ki a B12-vitamin-hiány?

A B12-vitamin hiánya kialakulhat táplálkozás miatt (például szigorú vegán étrend esetén, ami tiltja az állati eredetű ételek, még a tejtermékek fogyasztását is), de a túlzott alkoholfogyasztás vagy

bélrendszeri problémák is okozhatják, mert ezek gátolják a B12-vitamin felszívódását, így hiába juttatunk be ételeinkkel elegendő mennyiséget a szervezetbe, az nem fog tudni hasznosulni.

Ahogy öregszünk, változik az anyagcserénk és ezzel együtt a tápanyagok, vitaminok felszívódása is. Részben emiatt az idős emberek 20%-nál a B12-vitamin hiánya állapítható meg.1 Az anyagcsere változásán felül a savlekötők is akadályozhatják ennek a vitaminnak a felszívódását. Az 50 év felettiek pedig gyakran szednek ilyen gyógyszereket, így ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy erre a korosztályra gyakrabban jellemző a B12-vitamin-hiány.

Ételeink közül leginkább a vörös húsok és a máj tartalmazzák a legtöbb B12-vitamint, de csirkehússal, tojással, tejtermékekkel és halfélékkel is hozzájuthatunk. A növényi alapú vegán étrendből hiányzik ez a vitamin, ilyen esetben mindenképpen javasolt táplálékkiegészítők szedése.

A magas vérnyomás és a magas koleszterinszint a legfőbb kockázati tényezői a stroke kialakulásának, de érdemes odafigyelni a megfelelő B12-vitamin bevitelre is, hiszen a szervezetünk megfelelő működésében és a stroke prevenciójában is fontos szerepe van, egészségünk szempontjából csak nyerhetünk vele.

D-vitamin és felépülés

A tavaszi fáradtságot a D-vitamin hiánya is okozhatja. A D-vitamint leginkább arról ismerjük, hogy a kalcium felszívódását segíti, így járul hozzá a csontok egészségéhez, de a legújabb kutatások azt vizsgálják, hogy talán a szív- és érrendszeri egészségünkre is hatással lehet.

Érdekes összefügést fedeztek fel a tudósok: a storke-ot kapott betegek nagyon gyakran D-vitamin-hiányban szenvednek.4 Ugyan a vitaminhiány és a stroke kialakulásának kockázata között nem találtak szoros összefüggést, ellenben az megállapítható, hogy a stroke után gyakran súlyos D-vitamin-hiány alakul ki a szervezetben, ami hátráltathatja a felépülést is. Az alacsony D-vitamin szint nem a stroke kialakulásában játszott szerepet, hanem inkább annak következménye.3

A stroke betegek terápiáját mindenképpen érdemes ezzel a vitaminnal megtámogatni, mert nagy mértékben segítheti a gyógyulást, ha a D-vitamin szintet optimalizálják a betegek szervezetében.

A D-vitamin-hiányt főként a rossz étkezési szokások és a kevés szabadban töltött idő okozhatja, de felszívódási zavarok is lehetnek a háttérben. Ezért mindig érdemes kivizsgálni, miért alakult ki ez a hiányállapot és ennek megfelelően felállítani a vitaminpótlási tervet.

Ha vitaminkiegészítők szedésén gondolkozunk, kérjük ki a kezelőorvosunk véleményét.

Megelőzés, kezelés

A stroke-ot, mint minden betegséget könnyebb megelőzni, mint kezelni. Kialakulásának kockázata rendszeres testmozgással és egészséges táplálkozással minimálisra csökkenthető. Elsőre nem érdemes egyből tabletták után nyúlni, hiszen egy kiegyensúlyozott, változatos étrenddel bármelyik vitaminból kellő mennyiséget tudunk bejuttatni szervezetünkbe. Ha már kialakult a betegség, orvosunkkal konzultáljunk a pontos kezelési tervvel kapcsolatban és az életmódtanácsokat is vele egyeztessük, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el.