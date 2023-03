– Ma kereken harmincadik alkalommal van a középpontban világszerte éltető elemünk a víz – kezdte köszöntőjét Volencsik Zsolt, a DRV Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a víz létezésünk alfája és omegája, 1993-ban döntött az Egyesült Nemzetek Szervezete, hogy március 22. a víz világnapja legyen, idén a Változtass most szlogent választották.

– A jelmondat jelzi, hogy most kell cselekedni, szükség van egyéni vállalásokra, mint például a sütőolajat nem öntjük a lefolyóba, az esővizet összegyűjtjük és ezzel öntözünk – mondta Lakatos Edina, a DRV Zrt. szóvivője. Hozzátette: az idei rendezvényre több gyermekcsoport is ellátogatott, őket játékos módon szerették volna tanítani úgy, hogy közben élményeket is szereznek.

Witzmann Mihály, Siófok országgyűlési képviselő köszönetet mondott a a siófoki vízmű vállalatnak, hogy az egészséges ivóvíz biztosítása és a szennyvízszolgáltatás mellett a szemléletformáló rendezvényeken hívják fel a fontos természeti kincsünkre, a vízre a figyelmet.