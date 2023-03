A remek hangulatban jelentős érdemeket szerzett a korpádi dalkört irányító Kispálné Kósa Katalin, akinek a vezetésével másfél évtizeden át, a két covidos időszakot leszámítva minden évben sor került az eseményre. A megtett útról és az elért sikerekről a kórusvezető és a település polgármestere, az ugyancsak énekkaros Szilvási Anita nyilatkozott lapunknak.

– Közösségünk létrejöttében azok a szépkorúak is segítségünkre voltak, akik a korábban megszűnt tánccsoportban is szerepeltek – emlékezett a kezdetekre Kispálné Kósa Katalin kórusvezető. – Az ő biztatásuk is hozzájárult a kórus megalakulásához. Bár az énekkarunkban valamennyi korosztály képviselteti magát, az idősek mindvégig meghatározó szereplői voltak a tevékenységünknek. Bevallom, néhányszor megfordult a fejemben, hogy abbahagyom, de olyankor tőlük kaptam a legtöbb biztatást. A folytatásban persze az is közrejátszott, hogy az évek során igazi közösséggé kovácsolódott a társaság, jó volt megtapasztalni, hogy az énekkaros szomszédokból barátok lettek, hogy a tagok a hétköznapokon is segítik egymást, nem utolsósorban pedig mindig telt ház volt az előadásainkon. A lelkesedés és a remek hozzáállás, a sok szép emlék, az elért sikerek miatt sem lett volna egyszerű abbahagyni, mindezek együtt komoly motivációt jelentettek számomra – tette hozzá.

– A jó közösségi szellem miatt léptem be a kórusba, igazán remekül érzem magam közöttük – vette át a szót a polgármester, aki a párjával együtt énekel a csapatban. Szilvási Anita szerint az önkormányzat is rendkívül büszke a társaságra, és amiben tud, segíti is őket. – Sajnos a jelenlegi keretek között korlátozott támogatást tudunk nyújtani, egyesület alapításához pedig nincsenek meg a feltételek, de foglalkozunk a kérdéssel és keressük a megoldást – ígérte a faluvezető.

Ez azért is fontos a település számára, mert a kórus az egyetlen kultúrcsoport Kiskorpádon, amely nem csupán az ünnepségek rendszeres szereplője, de a hagyományápolásban is élen jár, a 140–150 általuk énekelt dalban valamennyi műfaj szerepel, emellett a társadalmi munkákban, faluszépítésben is mindenkor lehet számítani az énekkar tagjaira.