Fákat metsz, oltja őket, és mulcsot készít alájuk. A huszonkilenc éves Váradi Ádám ezeket a kerti munkálatokat végezte a héten, amikor hazaért a munkából. Sötétedés után számítógép elé ül, akkor ér csak rá gondozni a közösségi oldalát. Hasznos tanácsokat és programlehetőségeket oszt meg a kertművelés témakörében, hogy a régi hagyományokat felélessze.

– Azt láttam, hogy nincs kertészkedésen alapuló közösségi élet Böhönyén. Nem hallottam róla, hogy valaki gyümölcsfákat oltana. Kezdeményezés hiányában magam fogtam hozzá, hogy egy felületet biztosítsak a tapasztalatcseréhez – mondta a fiatalember.

– Néhány éve családi ünnepségre voltam hivatalos egy bárdudvarnoki családhoz. Elámulva láttam, hogy maguknak őrlik a gabonát, maguk sütik a kenyeret és csak kiszaladnak a kertbe zöldségért, vagy belépnek a spájzba az eltett sűrített paradicsomért. Elcsodálkoztam azon, hogy így is lehet élni és rettentően megtetszett ez az életforma. Ezzel párhuzamosan azt is felismertem: nagyon sokan halnak meg körülöttem különböző betegségekben és a halálokok többsége összefügg az egészséges életmód, s különösen az egészséges ételek hiányával. Mindezek miatt úgy döntöttem, szeretném magamnak megtermelni az egészséges táplálékot – mesélt a kezdetekről a most 29 éves Váradi Ádám, akinek néhány éve még csupán annyi ismerete volt a kertművelésről, hogy hatéves korában segített hagymát dugványozni a kertben.

– Van az udvarunkon egy fügebokor, korábban azt sem tudtam, hogy létezik. Az elerdősödött kertünkben az akác, a szeder és a meggyfa vette át az uralmat. Ezektől kellett megtisztítanom a terepet, hogy megművelhessem. Sokan az ásót és a kapát forgatják, ha kertművelés a céljuk, ám én inkább a talajtakarást részesítem előnyben. Vásároltam is az idén néhány magkeveréket, s a gyümölcsfák köré szórom majd – mutatta a tasakokat és eldicsekedett a frissen vásárolt kaszájával is.

A közösségi oldaláról is elégedetten beszélt a földműves fiatalember. – Új barátságok szövődtek, néhányan már személyesen is felkerestük egymást. Volt, aki azért jött el hozzám, hogy tőlem tanuljon gyümölcsfát oltani – sorolta a közösséget építő böhönyei fiatalember.



Fotó: T. B.

Josta és kivi

Váradi Ádám egy Kaposvár-közeli kertbaráttársaságnak köszönheti tudása alapjait.

– Ahány kertbarát van a csapatban, annyiféle módon állnak hozzá a termesztéshez és a fajtamegőrzéshez – mondta. – A társaságban van, aki kifejezetten a régi fajtákat részesíti előnyben, mások inkább újdonságokkal kísérleteznek. Én magam szívesen csemegézgetek mindegyikből. Egyik legújabb kedvencem a datolyaszilva. Szaporítottam és oltottam belőle, tavaly már termett is. Egyre alkalmasabb a hazai klíma a termesztéséhez – mondta a fiatalember, aki egzotikus növényeket is szaporít. Fehér eperfát, jostát, kivit, fügét, vadcitromot, és indiánbanánt is telepített már a 2700 négyzetméteres kertjébe, ahol már hatvan gyümölcsfa cseperedik, amelyeket ő ültetett el szakszerűen.