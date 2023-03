Hamar megtelt a hátizsákja Pécsi Oszkárnak.

– Van két árus, akikhez minden héten jövök, most almát, retket, krumplit vettem és kovászos kenyeret – mutatta a piaci finomságokat a kaposvári férfi. Szinte nem volt olyan stand, ahol zsenge medvehagymát nem lehetett volna kapni.

– Ilyenkor a legfinomabb, még az unokák is szeretik, a hétvégén sütünk belőle pogácsát és lesz krémleves is – mondta Kovács Károlyné. Aki viszont feldolgozva szerette volna megvásárolni a tavaszi növényt, krémet is kínáltak belőle. Kertjéből hozott jácintokat és nárciszokat Rogán Istvánné.