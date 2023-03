– Letakartam fátyolfóliával, azért ilyen szép nagyok a levelek – mondta az árus.

– Pogácsába viszem, de salátához is szívesen fogyasztjuk, és krémlevest is csinálok belőle – mondta a vásárlója. A medvehagyma mellett nyolcféle nárcisz pompázott Horváthné S. Ildikó standján. Azt mondta, nem nagyon viszik tőle, hiszen terítve vele a piac. Nemcsak a nárcisz, hanem a jácint is hozzá járult a színes hangulathoz, de már színesedik a kertészetek virágkínálata is: árvácskát, nefelejcset, kökörcsint, és évelő szegfűt is találtunk. Húsvéthoz közeledve egyre feljebb megy a barka ára, hiszen szedni már nem lehet, arra alapozhatunk, ami maradt. A vásárlók már tojásból is igyekeznek bebiztosítani magukat.

– Megnőtt a darabszám, akár nyolcvan-száz darabot is visznek egyszerre, de az ünnep előtt még nagyobb keresletre számítunk – mondta Vörös Sándor. Szántóné Szierer Erzsébet is tojásokat hozott eladni, ám ő gondosan megfestette mindegyiket.

– Ezek a hímes tojások karcolásos technikával készültek. Mind saját öltet alapján készül, egyediek, mert nem készítek két egyformát. A mintákat a természetből merítem. Amikor nyugdíjas lettem, akkor kezdtem kihasználni a kézügyességemet. Elsősorban nyáron alkotok, amikor a teraszon ülve, a szabad levegőn alkothatok – mutatta a tojásokat, és mellette egy kis kosárban horgolt a figuráit.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2023. március 24. Paprika vetőmag többféle 250 Ft/csomagtól Paradicsom vetőmag többféle 250 Ft/csomagtól Eper 2500 Ft/kg-tól Citrom 650 Ft/kg-tól Körte 450 Ft/kg-tól Alma 300 Ft/kg-tól Mandarin 899 Ft/kg-tól Gyömbér 1800 Ft/kg-tól Narancs 650 Ft/kg-tól Repce és virág méz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3800 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Dióbél 2650 Ft/kg-tól Cékla 350 Ft/kg-tól Burgonya 350 Ft/kg-tól Batáta 850 Ft/kg-tól Sárgarépa 300 Ft/kg-tól Zöldség 600 Ft/kg-tól Kelbimbó 700 Ft/kg-tól Sörretek 200Ft/csomó-tól Paradicsom 500 Ft/kg-tól Karfiol 900 Ft/kg-tól Kaliforniai paprika 2900 Ft/kg-tól Zeller 450 Ft/kg-tól Káposzta 350 Ft/kg-tól Vöröshagyma 450 Ft/kg-tól Cukkíni 1200 Ft/kg-tól Kápia paprika 1800 Ft/kg-tól Zöldhagyma 350 Ft/csomótól Fekete retek 350 Ft/kg-tól Retek 250 Ft/kg-tól Magyar saláta 350 Ft/db-tól Sóska 1500 Ft/kg-tól Csirkemell kisfilé 1499 Ft/kg-tól Csirke alsó comb 899 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 949 Ft/kg-tól Sütő hurka 4800 Ft/kg-tól Sütő kolbász 4800 Ft/kg-tól Sütő hurka 4800 Ft/kg-tól Sütő kolbász 4800 Ft/kg-tól Árvácska 250 Ft/db-tól Eper palánta 2500 Ft/10 db-tól Medvehagyma 250 Ft/csokor-tól Barka 500 Ft/csokor-tól Tojásfa 2000 Ft/ csokor Görög dinnye 1200 Ft/ kg Sárga dinnye 1200 Ft/ kg