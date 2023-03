Az új csarnok előtt medvehagyma jellegzetes illata csapta meg az orrunkat, hiszen a tavasz egyik hírnöke még mindig finomságok készítésére csábítja a háziasszonyokat. De az évszak másik kedvence a barka is nagy mennyiségben volt megtalálható a standokon, amely akár húsvéti dekorációnak is kiváló alapanyag volt. Aki azonban nem akart bíbelődni az ünnepi dekorral, az kész asztali és sírdíszeket is választhatott nyuszis, vagy tojásos motívumokkal.

Tojásos motívumok.

Fotós: Lang R.

Dóra Ferenc csodálatos nárciszokat kínált a régi csarnokban, elárulta: az öntözés és a lombtrágya a festői szépségű növények titka. – Hat fajta nárciszt termelek a telkemen, a virágokat úgy örököltem meg az előző tulajdonostól és persze újabbakat is telepítettem már, mondta Dóra Ferenc. Régebben kétszer ekkorák voltak a nárciszaim, de idén kevés volt az eső sajnos, tette hozzá. Így is párját ritkította a szépséges virág, amelyet kettesével vittek a vásárlók.

Dóra Ferenc gyönyörű nárciszokat hozott.

Fotós: Lang R.

Természetesen a dísznek szánt mellett, ehető tojást is szép számmal kínáltak a piacon és sokan már elindultak a húsvéti tojásbeszerző útjukra. Volt olyan őstermelő, akinek már reggel kilenckor az összes házi tojása elfogyott.

Már dinnyét is találtunk a piacon, pedig a sonka szezonja van most.

Fotós: Lang R.

Fürtökben lógtak a füstölt sonkák az egyik standnál a nagycsarnokban. – Általában a szívsonkát viszik a vásárlók, de keresik a a felsál részt, ami színhús és a darabolt kisebb combból készült sonkákat is. Az ár fontos tényező a vásárlóinknál, ezért tartunk kisebb darabokat is. Így az is tud húsvétra vásárolni, aki egyedül él, vagy csak kisebb a család, mondta Borbély Andrásné, eladó.

Persze még senki sem késett le a húsvéti bevsásárlásról, hiszen a Kaposvári Nagypiacon nagypénteken és nagyszombaton is lesz lehetőség beszerzni a finom termelői árut az ünnepi asztalra.