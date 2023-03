A február eleji vihar megtépázta az arborétumot, néhány faág azóta hever az örökzöldek között kanyargó ösvényen. A kadarkúti nagy jégeső az üvegházat tette tönkre az udvaron. Emiatt szabadkozott az özvegy, akiből kiszakadt, hogy nagyon hiányzik neki a férje, aki szívinfarktusban, a karjai között halt meg. Az asszony a történteket nehezen tudta feldolgozni, sokáig a növények közé sem jött ki.

– Ritkán fogadunk látogatókat, mert napközben dolgozunk a fiammal, csak hétvégén jönnek elvétve, ha itthon vagyunk – mondta Szabadkai Tiborné.

Fotós: Lang Robert Kaposvar



– Valójában nem kapunk támogatást ahhoz, hogy ne menjen veszendőbe ez a páratlan érték. Pedig létezik az arborétum, és ami közös tervünk, álmunk volt Tiborral, azt próbálnám majd megvalósítani. Egyedül kellene fenntartani a kertet. Nem ijedünk meg a munkától, és néhány munkatársam is besegít, de nem egyszerű.

– Először is próbálunk rendet tartani, ami munka mellett elég nehéz – erősítette meg a fia, Szabadkai Máté.

– Az arborétum egy ideig biztosan nem lesz nyitva, mert a munkahelyem mellett ez kivitelezhetetlen. Még nem látom előre, mikor lehet belőle valami...

Több mint húsz éve, egészen pontosan 2000 óta működött a magánarborétum Kadarkúton, 6100 négyzetméteren, egy hajdani kukoricás területén. Itt 1600 növény kapott helyet, 330 fajta örökzöld, cserjék, évelők, más ritkaságok. 2009 óta a hely a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének a tagja, és a Duna-Dráva Nemzeti Park helyi védettséget adományozott a területének. A kert csak Amerikából 40 veszélyeztetett növényfajt birtokol. Burmából és a Grand Canyon környékéről is érkezett ide növény, amelyet az egykori alapító botanikusoktól kapott sok levelezés, telefonálás után.



Fotós: Lang Robert Kaposvar



Fotók: Lang Róbert

Kadarkútról is elnevezett egy saját növényt



Kadarkútról is elnevezett egy saját nemesítésű citrust Szabadkai Tibor, aki évtizedek óta gyűjtötte a ritkaságszámba menő örökzöldeket a világ minden tájáról. Fiatalon határőrként teljesített sorkatonai szolgálatot somogyi fiú­ként Körmenden. Amikor a katonai esküt tették, pompáztak a virágok. Később az őrsön talált egy szakkönyvet a Vas megyei arborétumokról, ez megragadta a fantáziáját. Felvette a kapcsolatot a Kámoni Arborétummal. 1982-ben kezdte a gyűjtést, az első növénye egy japán citrus volt. Sokat segített neki Barabits Elemér, a Soproni Egyetem neves növénynemesítője. A legbüszkébb az olyan saját nemesítésű fajtáira volt, mint például a kócos virginiai boróka. A grazi botanikus kerttel és a Füvészkerttel is cserélgetett ritkaságokat. A Kadarkúti Magánarborétumnak egykor voltak ukrán, svéd, indiai vagy amerikai vendégei is. A gyerekeknek biológiaórát tartottak itt, mert Szabadkai Tibort mindig az motiválta, hogy másoknak is átadja a növények iránt érzett szeretetét.