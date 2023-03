A fővárosban a Lurdy Házban bárki elindulhat az amatőr versenyen április 1-én és 2-án. Az amatőr kupa mottója: Neked is lehet egy nagy dobásod! Takács Péter a szervezők képviseletében elmondta: gyakorlatilag bárki tábla elé állhat, és mindenkinek garantált a minimum két meccs. „Ez a sportág amúgy is arról szól, hogy mindenki megtalálhatja benne a számítását. Gyakorlással hamar jönnek a sikerek. A Lurdy Házban sem lesz olyan, aki első meccsén kikap, és mehet haza, mert rendezünk egy szerencsés vesztes kört, így minimum két meccses lesz mindenki” – mondta Takács Péter, aki a III. Hungarian Darts Trophy-nak is egyik szervezője. Azt a versenyt szeptember 22. és 24. között rendezik meg a BOK Csarnokban. A Trophy-n a sportág krémje látható. Olyan klasszisoknak szurkolhat a magyar közönség, akiket rendre a világbajnokságokon láthatunk.

A hétvégi amatőr versenyen egyébként az őszi csúcskategóriás eseményre is lehet jegyet nyerni. A dobogósok egyik díja ugyanis ez lesz.

A II. Hungarian Darts Trophy-t tavaly összesen 14 ezren szurkolták végig a helyszínen, és minden bizonnyal hasonló érdeklődés övezi majd a European Tourt idén is.

Ez a verseny a European Tour állomása lesz, így a pro tour ranglista legjobb 16 játékosa várhatóan tábla elé áll. A magyar darts játékosoknak is kitűnő lehetőség a bizonyításra, négy hazai dartsos ugyanis elindulhat a világelitben, az később dől el, hogy kik kapnak lehetőséget.