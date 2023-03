Egyelőre nehezen érkezik az igazi tavasz, ám lassan, de biztosan azért közeledik április közepe, s vele együtt az őzbak vadászati idénye.

A SEFAG Zrt. 6500 hektáros Zsitfapusztai vadászterületének 40 százaléka mezőgazdasági terület. A terület hivatásos vadásza, Vitman László a zsitfai őzállománnyal kapcsolatban az alábbiakról számolt be:

– Ha az éves terítékadatokat nézzük, az őzbak ugyan kis számban képviselteti magát, ám a hasznosítás mértékét a jövőben növelni szeretnénk, ezért intenzív ragadozógyérítést folytatunk, emellett pedig egész éven át takarmányozzuk az őzeket. Az évek óta tartó, következetes ragadozógyérítés eredményeképpen Zsitfapusztán állományuk fokozatosan növekszik. Az aranysakál egyedszámát mind lőfegyverrel, mind csapdával apasztjuk. Az őzek számára egész évben juttatunk ki kukoricát, télen cukorrépát is, emellett pedig természetesen az etetők mellett a nyalósó is folyamatosan a rendelkezésükre áll.

Már figyelgetem a bakokat, egyelőre még nincsenek letisztítva, de úgy vélem, az agancsfelrakás jó, látok egy-két ígéretes példányt, bízom benne, hogy az agancs letisztítása után is jót fognak mutatni. A területen esett bakok átlagos trófeatömege 300 gramm körüli, de ritkán 400 gramm feletti is akad, emellett pedig minden évben terítékre kerül egy-egy rendellenes agancsú egyed is.