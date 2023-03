A köztársasági elnök köszönetet mondott a szülőknek, akiket a nehézségek sem tántorítanak el a gyermekvállalástól, hiszen a családok élete nem csak boldogságból áll. Külön köszöntötte a nagyszülőket és dédszülőket, valamint a segítő családtagokat is. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy gyermeknek a legnagyobb ajándék a kistestvér, ezért a testvéreknek is helye van az életfán. Novák Katalin maga is kapott egy emléklapot, és a levélkék másolatáról szóló többi emléklapot Szita Károllyal együtt adta át a szülőknek.

Elsőként a legfiatalabb, a 2022 január 31-én született Kovács Aladár levélkéjét helyezték fel, a kisfiú két évvel idősebb bátyja, Bendegúz neve mellé. Mindkét gyermeket elhozták a szülők, Kovács Krisztián és Kovácsné Soós Tímea. Délután Novák Katalin nem nyilvános programja részeként Kometa húsüzembe is ellátogatott Kaposváron.

Novák Katalin somogyi látogatásának legérdekesebb pillanatairól itt olvashatsz bővebben.