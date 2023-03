Csak a két tappancsuk és a pomponos farkuk látszik a gödörből, annyira keresik a sárgarépát a nyuszik a kaposvári Zrínyi Tagiskola udvarán. A farostlemezből készült répákba ugyan beletörne a foguk, de a nyuszkók is kidobásra ítélt vászonzsákból készültek. Az intézmény portása és egyik takarítónője közösen alkották meg őket a gyerekek kedvéért. Ez volt az első kültéri alkotásuk, korábban a bejárati részt és az aulát díszítették.

– Az interneten rengeteg könnyen megvalósítható ötlet van, onnan merítünk – mondta Balázsné Kiss Mária, aki szívesen alkotott már akkor, amikor gyermekeivel töltötte otthon az anyaság kezdeti éveit. – Imádtam, amíg otthon voltam, mindig szerettem kézműveskedni. Kedvencem volt a dekupázstechnika, de mindent szívesen készítek, ami papírból van. Amikor ide jártak iskolába a gyermekeim, gyakran készítettem az osztálynak is dekorációt – mesélte Mária, aki munkatársnője, Vajda Gyöngyi segítségével az iskolába is behozta a hobbiját.

Először a lépcső fölött keltettek tavaszi hangulatot virágokkal. – Öt évvel ezelőtt ültünk a portán, s a szemközti fal nagyon üresnek tűnt, ezért eldöntöttük, hogy feldíszítjük. Egy tündért álmodtunk meg rá, amelynek hópelyhekből volt a szoknyája. A gyerekeknek és a pedagógusoknak is nagyon tetszett – mondta Vajda Gyöngyi, akihez szintén közel áll az alkotás, korábban varrónőként dolgozott.

Évszakokhoz és ünnepkörökhöz kapcsolják a dekorálást

Egyebek mellett alkottak már meleg hangulatot árasztó téli kandallót és tavaszi vagy éppen őszi esőt is. Az egyes elemeket a portán ülve alkotják, ha van egy kis idejük.

– Gyakran jönnek a gyerekek és a kollégák, hogy áruljuk el, az éppen aktuális díszítés honnan származik. Előfordult már, hogy maguk is elkészítették az osztályterembe – mondta Vajda Gyöngyi. A közös alkotásnak köszönhetően barátnőkké avanzsálódott kolléganők gyakran munkaidőn kívül is egyeztetnek, ha találnak valami jó ötletet, amelyet megvalósíthatnak. Az iskola nyersanyaggal támogatja őket, ám igyekeztek újrahasznosítani az anyagokat.

– A kidobásra ítélt vászonzsákokba például most szalmát tömtünk, a répákat szintén hulladék-farostlemezből vágattuk ki a karbantartóval – mutatott körbe az húsvéti hangulatú iskolaudvaron Balázsné Kiss Mária.