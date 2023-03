– A repülőket csaknem tíz éve biztosítjuk a lengyelországi rókavakcinázáshoz – mondta Kornyik Csaba, a kaposújlaki Avia-Rent Kft. ügyvezetője. – Évente kétszer, tavasszal és ősszel esedékes a feladat.

Kaposújlakon kora tavasszal felpezsdül az élet, a tervek szerint jövő héten katonák kiképzése indul, akik ejtőernyős célba ugrást hajtanak végre. A légibázison ezalatt folytatják hazai és külföldi repülőgépek ellenőrzését, s az időszakos karbantartás is folyamatos munkát ad: a Cessnák és az AN-2-en kívül JAK 52-es is van a hangárban. Jelenleg szlovén és lengyel gépet is javítanak, s legutóbb egy angol gép tulajdonosa jelentkezett. Az újlaki vállalkozásnál jelenleg 31-en dolgoznak, az idén egy új munkatárs csatlakozott a vállalkozáshoz. Kornyik Csaba hangsúlyozta: bár a napi feladatok, illetve a közelmúltban lezárult fejlesztés kapcsán jelentős adminisztrációs feladat hárult a csapatra, a csaknem 63 millió forintos beruházás a közelmúltban sikeresen megvalósult. A program előfinanszírozott volt, s várják a pályázati pénzek mihamarabbi folyósítását. Fontos változás, hogy a 2023-as tavaszi idényt már új keretek között kezdik el.

– A teljes tetőszigetelésen kívül az épület külső hőszigetelését is megoldottuk a kisebbik hangárban – mondta. H. M.