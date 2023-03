– A borverseny nemcsak cégünk, hanem a borászati szakma számára is meghatározó jelentőségű esemény. Nagy örömmel tölt el minket, hogy két év kényszerszünet után ismét megrendezhettük a nagyszabású versenyt, amelyre összesen 501 nevezés érkezett – mondta el Eric Thomas, a Syn­genta Duna Régiójának növényvédelmi marketingvezetője. A tavalyi évjárat a szélsőségek éve volt, eleinte az aszállyal kellett megküzdeni, majd a szeptemberi csapadéknak köszönhetően a szürkepenész okozott jelentős kártételt az ország szinte egész területén.

Fotós: Picasa



– Az illatos szőlőfajták, mint az Irsai Olivér, a cserszegi fűszeres, muskotály esetében kifejezetten jó évjárat lett a 2022-es és sok helyen a kék szőlők is minőségi termést hoztak – mondta el Nyitrainé Sárdy Diána, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatója. A zsűri elnöke kiemelte, nem volt könnyű a dolguk, a 28 aranyérem is jelzi, hogy a nehézségek ellenére minőséget képviselnek az évjárat borai. A hazai szőlőtermesztésben folyamatos a fejlődés, de nemcsak lehetőségeket, de kihívásokat is tartogat a szakma számára.

A jubileumi borverseny díj­átadó gáláján a kategóriagyőzteseknek járó SynVino-díjat kapott a Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft. 2017-es Béres Tokaji Hatputtonyos Aszúja, Maróti Attila 2022-es Zenitje, a Maul Zsolt Premium Winery 2018-as Dávid cuvée-je, valamint a Szentpéteri Borpince 2022-es Nero Rosé Válogatása. A somogyi borászok közül a Garamvári Pincészet, a Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet, a PapPincészet, az Ikon Pincészet, a Rádpuszta Szőlőbirtok arany minősítéssel gazdagodott.

Fotók: KRQ média