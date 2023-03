Buzsáki Zoltán, a vállalkozás tulajdonosa lapunknak elmondta, nem drágítottak a szervizdíjon, a legolcsóbb csere kerekenként 2000 forinttól indul. – Nálunk az ügyfeleknek nem kell várakozniuk. Aki telefonon bejelentkezett és foglalt időpontot, annak az autójával körülbelül 20 perc alatt végzünk – mondta Buzsáki Zoltán.

A jutai Oros Gumiszervizben is elkezdték már lecserélni a téli abroncsokat. Egyelőre naponta csak húsz autó tér be hozzájuk, a nagyobb rohamra majd a jövő héttől számítanak. Oros András ügyvezető elmondta, a nyári gumik nagyjából 20 százalékkal drágultak. A legolcsóbb 15–16 ezer forintba kerül, de ennek a többszöröséért is kínálnak abroncsokat. A hat-nyolc éves, illetve a négy milliméternél kevesebb profilmélységű gumit már nem ajánlja felrakatni a járművekre. A jutai szervizben buszok, teherautók és kamionok kerekeivel is foglalkoznak.