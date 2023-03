Az elmúlt években megfigyelhető fejlesztéseknek köszönhetően, pontosan 400 millió forint, 100 százalékos európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megújult a Kaposvár-közeli Deseda tó környéke. Csak néhányat említve, felújították a régi, vízbe vezető bejáró stégeket, illetve egy újat is építettek, kényelmesen nagy napozó felülettel. A strandolás komfortosabbá tétele érdekében öltözőcsigákat telepítettek, korszerű mosdóhelyiségeket építettek, a régieket pedig felújították. A strand több pontján padokat, asztalokat helyeztek ki, de megújították a strandröplabda pályákat is, a régi, lebontott úszómedencék helyét pedig parkosították. A kikötői stégeknél pihenésre és uzsonnázásra alkalmas padokat, asztalokat, interaktív tanösvény-táblákat, térképeket és hulladékgyűjtőket helyeztek ki. A korábbi fejlesztések révén létesült már egy kilátó és kialakították a tó körüli kerékpárutat. Felépült a Fekete István Látogatóközpont és a hozzá kapcsolódó madármegfigyelő, a szitakötőház, a teknősles és a madárkifutó. A beruházások sikerességét is alátámasztja, hogy országos szintű elismerést kapott a Desedát körülölelő futó- és kerékpárút. Így „Az év kerékpárútja 2022" közönségszavazásán közel ötszáz voksal kapott többet, mint a második helyezést elérő Győr-Pannonhalma közötti útszakasz.

A jelek szerint a fejlesztések nem állnak meg, mert a Deseda Arborétumba vezető híd, amelynek a felújítási munkái jelenleg is zajlanak még várat magára. Ezen kívül március 6-án a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel egy partvédelmi programról egyeztetett Szita Károly.