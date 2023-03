A minap adtuk át az Év somogyi embere díjakat, ahol mi másról is beszélgethettünk volna, mint a 21. századi példaképek fontosságáról. Az is szóba került, hogy a szereplés és a cselekvés nem ugyanaz! A szereplés gazdagíthatja, a cselekvés pedig előre viheti a világot, amire manapság kifejezetten szükség lenne.

Mivel a díjazottak között voltak egészen és régebb óta fiatalok egyaránt, számos megközelítés elhangzott, ám az egyértelművé vált: minden serdülő azért monitorozza a világot, hogy utánozzon és mintákat kövessen. Ezért különösen fontos a család, a kisebb közösség és az a közeg, amelyben mozog, mert szükségképpen innen kerül majd ki a példakép, a csodált személy, aki bizony hosszú évekre is meghatározhatja a fiatal belső világát, érdeklődési körét, céljait.

Ha akarjuk, ha nem, napjainkban a virtuális világ szinte minden más csoport elé lépett a fiatalokért folyó versenyben! Komoly kihívás ez, mert az okostelefon nyomkodásával szemben nehéz felvenni a versenyt a figyelemért. A mai fiatal ezért egészen más közegből egészen más példaképeket választ. Bekerülhet még a képbe egy-egy családtag, tudós, feltaláló, sportoló vagy zenész, ám egyre inkább a modern média kínálta „sztárok” lépnek előtérbe akkor is, ha az éppen „felkapottak” nem a valós teljesítményükkel kerültek előtérbe.

A modern média világában nincs semmi garancia arra, hogy a legértékesebb tartalom legyen a legvonzóbb. Sőt, egy kis leegyszerűsítéssel élve: az van, ami a neten van! Aki nincs ott, azt nehéz lesz választani. S ha ehhez hozzávesszük még azt, hogy a személyes példakép kiválasztása többnyire nem tudatos, akkor egyértelmű, hogy az adott közegben eltöltött idő mennyire fontos. Az ambíció, az illúzió, a hírességért folytatott harc elvonja a figyelmet a valódi teljesítményről. Ezért különösen fontos, hogy a valós teljesítmények, a cselekvések is felkerüljenek a választható listára, mert csak így van esély arra, hogy választható példaképek legyenek! Somogyország érdekében is!

A szereplés gazdagít, a cselekvés viszont előbbre viszi a világot.