Gyerekzsivaj és sírás közepette osztották ki az elismeréseket szerdán este a kaposvári városháza dísztermében. A jelölteket családjuk és barátaik is elkísérték az eseményre, amelyet már második alkalommal hirdetek meg a városban. Elsner-Szentesi Mónika a Kaposvár Imami családi online magazin főszerkesztője az eseményen elmondta, egy édesanyának a szakmáján és a munkáján kívül más területeken is helyt kell állnia. Azért is hozták létre a díjat, hogy elismerjék azokat a nőket, akik a magánéletükben és családjukban is példaképek. A jelöltekre az interneten keresztül lehetett szavazni március 3-ig. Összesen 6448-an voksoltak, a győztesre 1033 szavazat érkezett.

Az idei év női példaképe Kis-Kovácsné Vancsa Barbara gyógypedagógus, szülő-csecsemő konzulens lett. A díjátadó után elmondta, kollégái, barátai jelölték titokban. Az irántuk érzett tiszteletből és végtelen szeretetből, amivel körbeveszik a mindennapok, arra ösztönözte, hogy elfogadja a jelölést. Hozzátette, különleges érzés, hogy ő lehet az idei női példakép, hiszen ez visszaigazolja a szeretett hivatását is.

Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere az eseményen elmondta, nemcsak a győztes, hanem minden jelölt példakép lehet a kaposváriak és a somogyiak számára, hiszen az élet számos területén alkotnak olyat, amire sokan felnézhetnek. A díjátadón két férjet is jutalmaztak a szervezők. Az édesapák azért kaptak elismerést, mert a közösségi oldalon keresztül, figyelemfelhívóan biztatták az embereket arra, hogy párjukra voksoljanak.