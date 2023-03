A szombaton a Fonyódi Művelődési Központban nyíló kiállítás anyagául Bata Lőrinc fonyódi könyvterjesztő gazdag hagyatéka szolgált. A gyűjtő az 1950-es évek közepétől rendszerezte a fonyódi és balatoni rendezvények plakátjait, szórólapokat, hirdetményeket. A kiállított plakátok között több olyan is szerepel, amelynek hátuljára feljegyezte a rendezvényről szerzett benyomásait, vagy éppen azt, hogy milyen körülmények között szerezte be a plakátot. Olyan is szerepel a gazdag gyűjteményben, amelyet kirakatról szedett le, de olyan is, amelyet törmelékek közül, vagy éppen kerítésről mentett meg az utókornak. A plakátokon olyan sztárok nevei szerepelnek, mint Hofi Géza, Zalatnay Cini vagy éppen Korda György. A kollekció legértékesebb darabjai a kézzel készített plakátok, amelyek teljesen unikális darabok, de különös értékkel bírnak a közösségi eseményt, színházi programot, szolgáltatást hirdető plakátok is. Bata Lőrinc 1954-től a fonyódi járási könyvtárban, majd 1956-tól a fonyódi könyvesboltban dolgozott. A könyvterjesztő munkájáról Ember Judit 1974-ben készült „Az olcsóját és a jóját” című dokumentumfilmje mesél az utókornak. Bata Lőrinc szenvedélye volt a sakk, feladványokat is készített, amelyek 1939-től kezdődően újságokban is megjelentek. Az 1950-es évek közepétől Bata Lőrinc rendszeresen gyűjtötte a fonyódi és balatoni rendezvények plakátjait, szórólapjait, meghívóit, fonyódi szolgáltatók hirdetményeit. Elrakott több településismertető prospektust is. Összefoglaló néven ezeket kisnyomtatványoknak hívjuk. A saját házának a padlásán tárolta évtizedeken keresztül őket, majd a halála után egy részük a fonyódi könyvtár tulajdonába került unokahúga, Bata Márta jóvoltából.

A plakátokat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásból vásárolt speciális fiókos szekrényekben tárolják a Fonyódi Művelődési Központban. A közönség a különleges falragaszokat és prospektusokat március 18-tól május 31-ig tekintheti meg a Balaton-parti város kiállítóhelyén.