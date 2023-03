Hatezer primula várta, hogy gazdára találjon a Fésüs család kertészetében Kaposfőn. – Idén primula, százszorszép, szegfű, jácint képezi a repertoárt – mutatta a szebbnél szebb virágokat Fésüs Attila, a kertészet tulajdonosa. Az enyhe januári időben elkezdtek nyílni, de a az elmúlt hetek hideg időjárása visszavetette fejlődésüket. – Tavalyhoz képest legalább harminc százalékkal drágább a palánta, a virágföld és mivel gázzal fűtjük a fóliasátrakat, így többe kerül a virágok előállítása, de pár százalékos áremelés történt csak a piacon tavalyhoz képest, mert nem lenne, aki megvenné magasabb áron a virágokat – jegyezte meg a tulajdonos. Kertészetük előtti standon ötszáz ötven forinttól nyolcszáz forintig árulják a színes virágokat. Sokan már ma megvásárolták a nőnapi ajándékot. – Ilyen bimbós virágot viszek a volt feleségemnek, nincs olyan év, hogy ne gondolnák a gyermekem édesanyjára – mondta el Horváth István, aki Újvárfalváról érkezett virágot venni.

A kaposvári virágboltok is napok óta készülnek a nőnapra. – Sokan keresik a díszített boxokat, amelyekbe csoki, ital került, de népszerűek az orchideák, cserepes virágok is – mutatta kínálatát Nyitrai Krisztina, az egyik kaposvári üzlet tulajdonosa. Hozzátette: a munkatársasaknak általában szálas virágot, mint például gerberát, szekfűt, tulipánt, a családtagoknak nagyobb értékű cserepes virágot keresnek. – Tavalyhoz képest 10-20 százalékkal nőtt a virág felvásárlási ára, nagyon változó, hogy mennyit költenek a vásárlók, van például rózsacsokor rendelésem is nőnapra – mondta el Nyitrai Krisztina.