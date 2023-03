Amerre a szem ellátott mindenhol érdeklődőkkel volt tele szombat délelőtt az egyik kaposvári horgász szaküzletben. - Negyven évvel ezelőtt mogyoróbottal kezdtem a horgászatot, ma már minden módszerhez számtalan lehetőség közül választhatunk - mondta el Bodó András, aki leginkább Nagybajomban pecázik. Hozzátette: azért jött el a születésnapi rendezvényre, hogy a meghívott vendégektől tanulhasson.

Erdei Attila, egyéni feeder világbajnok saját tervezésű horgászládáját is elhozta és bemutatta a csalikat, etetőanyagokat, amelyeket ő használ. - Az üzlet számomra nem ismeretlen, ha a környéken van versenyem, mindig ide térek be – tette hozzá. Erdei Attila múlt héten egy jótékonysági ráckevei versenyen vett részt, amelyet megnyert. November végéig számos egyéni és csapatversenyen indul. - Tíz éve költöztünk ide és ez alkalomból szerettünk volna kedveskedni a hozzánk betérőknek, két világbajnokunktól, Erdei Attilától és Novák Jánostól sok mindent elleshetnek – mondta Vati Gyula, a Horgászcentrum tulajdonosa. Hozzátette: tavasszal a feederes szakágot gyakorlók térnek be a legnagyobb számban hozzájuk.