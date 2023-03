– Folyamatosan nő a bringások tábora, ezt mutatja az érdeklődés – hangsúlyozta Weiger Péter, a kaposvári Tutti Bringa munkatársa. – Rengetegen várhatták a tavaszi enyhülést, s egyre többen szeretnének kerékpározni, közösen túrázni. A hagyományos kerékpárokon kívül rendkívül kedveltek az elektromos modellek, cégünknél pillanatnyilag nagyjából 200 bicikli található.

Szép számmal vannak olyanok, akik napi használatra, alapvetően munkába járáshoz keresnek kétkerekűt. Más vevők azért bicajoznak, mert megdrágult az üzemanyag, s városon belül a rövidebb távokat inkább bringával teszik meg. A sárvédőn és csomagtartón kívül kitámasztóval is felszerelt trekkingek között cseh, lengyel és szlovák gyártmányok is vannak, míg a kiegészítők nélküli cross trekkingek iránt is folyamatos a kereslet. Desedai túrára éppúgy alkalmasak, mint városkörnyéki kirándulásra. Drágaságuk ellenére az e-kerékpárok iránti kereslet is jócskán nőtt.

– Már most jókora az érdeklődés, s szerintem húsvét előtt még többen akarnak kerékpárt venni – mondta Littván Balázs, a kaposvári Littván Kerékpár Szaküzlet és Szerviz tulajdonosa. – Az MTB-k, a cross trekkingek mellett városit és elektromosat is forgalmazunk, utóbbiból a legdrágább 2 millió 490 ezer forint. Több modell az utóbbi egy évben csaknem 10–15 százalékkal drágult.

Oancea György simonfai háziorvos a kerékpározást korosztálytól függetlenül mindenkinek ajánlja, mivel az megmozgatja az izmokat, s formában tartja az embert. A 69 éves kaposvári Pálfy László évtizedek óta bringázik, s felkészült már a ’23-as idényre: rendbe tette a kerékpárját. Az idén már a Szenna–Bánya útvonalon kívül a Sántos–Gálosfa–Bőszénfa és Simonfa szakaszt is letekerte.