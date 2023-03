– Egy Valeriana relax az egyik legnépszerűbb nyugtatófajta a patikusok szerint. Bőséges választék található a vény nélküli és vényköteles antidepresszánsokból egyaránt. – A nyugtatók, stressz- és szorongásoldók és különbözői fokozatai léteznek. A mai modern világ kihívásainak nem mindenki tud megfelelni és emiatt kell nekik segítség – mondta el Tóthné Kalota Veronika, a kaposvári Észak-Nyugati Patika gyógyszerésze. A magnéziumnak és a B6-vitaminnak idegerősítő hatása van, nem kell tartani attól, hogy függőséget okoz. – Gyakori idegesség és alvási problémák esetén vény nélküli gyógynövényes készítményeket szoktunk adni, amelyek különböző erősségűek – emelte ki Tóthné Kalota Veronka. Megjegyezte: vizsgaidőszakban a hallgatók keresik a homeopátiás készítményeket, amelyek szintén nem okoznak függőséget és nem tompítják az agyat.

– Sokan rendszeresen szednek antidepresszánsokat, amelyeket háziorvos vagy szakorvos írhat fel, és ha valamelyik készítmény hiánycikk, akkor a helyettesítő készítményről az orvossal kell egyeztetni – mondta el Tóthné Kalota Veronika. Úgy tapasztalták, a pandémiás időszakban sokkal több fogyott a vény nélküli készítményekből, amelyeket alváshiány és szorongás miatt kerestek.

– A vény nélküli készítményekhez könnyen hozzájutnak és használják is folyamatosan, de a vényköteles antidepresszánsok esetében nem tapasztalunk növekedést – mondta el Kovács Gergely az Indít Közalapítvány kaposvári intézményének vezetője. Az addiktológus kiemelte, vannak olyan betegek, akiknek folyamatosan orvosi kontroll mellett kell antidepresszáns gyógyszereket szedniük, mert állapotukba komoly romlás következne be, ha elhagynák. Hazánkban az alkohol vezeti a függőségek sorát, majd a kábítószerek következnek, de a gyógyszer és a szerencsejáték-függőség is dobogós helyen szerepel.

– Azt tapasztaljuk, hogy nagy mértékben emelkedik a fájdalomcsillapítókat folyamatosan fogyasztók száma, mivel ezek a gyógyszerek közül sok vény nélkül is kapható, így könnyen és korlátozott számban megvásárolhatóak – emelte ki Kovács Gergely. Góz Lilla



Milliárdok mennek el kedélyjavítókra, 125 százalékkal többet költöttünk



A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint 2000 és 2020 között 18 európai országban közel két és félszeresére nőtt az antidepresszánsok használata. 2019 és 2021 között legalább 10 százalékos emelkedést tapasztaltak a fogyasztásban. Kutatásuk és statisztikai adataik alapján kimutatták, hogy Csehországban volt a legnagyobb a növekedés 577 százalékkal. Magyarországon ez a mutató 125 százalékkal gyarapodott. 2020-ban Németország költött a legtöbbet (812 millió dollárt) antidepresszánsokra, utána következik Spanyolország (649 millió dollárral), majd Olaszország (456 millió dollárral) a sorban.

Hazánk lakossága 26 millió dollárt, vagyis közel 9,3 milliárd forintot költött ilyen gyógyszerekre. Az OECD felmérése szerint a lakosság mentális egészsége jelentősen romlott a covid kitörése óta, a depresszió előfordulási gyakorisága 2020 elején kétszeresére nőtt a korábbi évek eredményeihez képest.